Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Șapte posturi disponibile pentru medici în diverse specialități

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea urmatoărelor posturi contractual vacante:

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă, în cadrul UPU;

– 1 post de medic rezident anul V confirmat în specialitatea hematologie în cadrul Compartimentului hematologie;

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea anestezie terapie intensivă cu normă întreagă, în cadrul UPU;

– 1 post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea medicină internă cu normă întreagă, în cadrul Secției medicină internă;

– 2 posturi contractual vacante cu normă întreagă, de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU – perioadă nedeterminată;

– 1 post contractual vacant cu normă întreagă, de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU – perioadă nedeterminată.

Relații suplimentare privind condițiile, actele necesare și bibligrafia se obțin de pe site-ul www.spitalalba.ro sau la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției nr. 23, Alba Iulia, jud. Alba, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, tel. 0258/820.825, int. 146.

