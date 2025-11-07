Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Noi locuri de muncă pentru personal medical și administrativ. Află ce posturi sunt vacante
Posturi scoase la CONCURS de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs, în conformitate cu prevederile art. VII din OUG nr.12/2025 și cu prevederile HGR nr. 1336/2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacantabile:
– 2 posturi vacantabile asistent medical principal (PL), specializare laborator – Laborator de analize medicale;
– 1 post vacantabil asistent medical principal generalist (PL) – Compartiment sterilizare;
– 1 post vacantabil asistent medical debutant generalist (PL) – Secția medicină internă;
– 1 post vacantabil maseur principal (M) – Secția neurologie;
– 1 post vacantabil inspector de specialitate gradul IA, S – Serviciul financiar contabilitate;
– 1 post vacantabil muncitor calificat I – electrician (M) – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi;
– 1 post vacantabil muncitor calificat IV – electrician (M) – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi;
– 1 post vacantabil infirmieră (G) – Secția oncologie medicală;
– 1 post vacantabil infirmieră (G) – Secția chirurgie generală
Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 14.11.2025.
Relații suplimentare privind condițiile, actele necesare și bibligrafia se obțin de pe site-ul www.spitalalba.ro sau la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției nr. 23, Alba Iulia, jud. Alba, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, tel.0258/820.825 int.146.
