5-6 iunie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se desfășoară „Campionatul Național de Super Rally – Etapa I”

Mai multe restricții de circulație vor fi instituite în Alba Iulia în perioada 5-6 iunie 2026, în contextul desfășurării evenimentului „Campionatul Național de Super Rally – Etapa I”, pentru desfășurarea în siguranță a competiției.

Primăria Municipiului Alba Iulia informează cetățenii că, în contextul desfășurării etapei din cadrul Campionatului Național de Super Rally, vor fi instituite restricții temporare de circulație în perioada 5–6 iunie 2026.

Începând de vineri, 5 iunie 2026, ora 10:00, până sâmbătă, 6 iunie 2026, ora 21:00 se închide circulația rutieră pe:

-Bulevardul 1 Decembrie 1918 – zona Piața Unirii, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Vasile Goldiș și strada Cloșca; Parcarea situată la capătul Bulevardului Transilvaniei, spre Piața Unirii.

Începând de vineri, 5 iunie 2026, ora 17:00, până sâmbătă, 6 iunie 2026, ora 21:00 se închide circulația rutieră pe următorul traseu:

-Bulevardul Horea, de la intersecția cu strada Cloșca până la sensul giratoriu cu Calea Moților; Calea Moților, pe sensul de mers până la intersecția cu străzile Marcus Aurelius, Doinei și Nicolae Bălcescu (sens giratoriu); Continuare pe Calea Moților (sens urcare), de la sensul giratoriu menționat până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu; Strada Aurel Vlaicu, până la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Unirii; Strada Unirii, pe tronsonul dintre sensul giratoriu și Bulevardul Horea.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonelor afectate de restricții.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă invităm să susțineți în siguranță spectacolul automobilistic oferit de Campionatul Național de Super Rally 2026.

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