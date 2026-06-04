Curier Județean

5-6 iunie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se desfășoară „Campionatul Național de Super Rally – Etapa I”

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

De

5-6 iunie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe mai multe străzi din Alba Iulia: Se desfășoară „Campionatul Național de Super Rally – Etapa I”

Mai multe restricții de circulație vor fi instituite în Alba Iulia în perioada 5-6 iunie 2026, în contextul desfășurării evenimentului „Campionatul Național de Super Rally – Etapa I”, pentru desfășurarea în siguranță a competiției.

Primăria Municipiului Alba Iulia informează cetățenii că, în contextul desfășurării etapei din cadrul Campionatului Național de Super Rally, vor fi instituite restricții temporare de circulație în perioada 5–6 iunie 2026.

Începând de vineri, 5 iunie 2026, ora 10:00, până sâmbătă, 6 iunie 2026, ora 21:00 se închide circulația rutieră pe:

-Bulevardul 1 Decembrie 1918 – zona Piața Unirii, pe tronsonul cuprins între intersecția cu strada Vasile Goldiș și strada Cloșca; Parcarea situată la capătul Bulevardului Transilvaniei, spre Piața Unirii.

Începând de vineri, 5 iunie 2026, ora 17:00, până sâmbătă, 6 iunie 2026, ora 21:00 se închide circulația rutieră pe următorul traseu:

-Bulevardul Horea, de la intersecția cu strada Cloșca până la sensul giratoriu cu Calea Moților; Calea Moților, pe sensul de mers până la intersecția cu străzile Marcus Aurelius, Doinei și Nicolae Bălcescu (sens giratoriu); Continuare pe Calea Moților (sens urcare), de la sensul giratoriu menționat până la intersecția cu strada Aurel Vlaicu; Strada Aurel Vlaicu, până la sensul giratoriu de la intersecția cu strada Unirii; Strada Unirii, pe tronsonul dintre sensul giratoriu și Bulevardul Horea.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară și să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonelor afectate de restricții.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă invităm să susțineți în siguranță spectacolul automobilistic oferit de Campionatul Național de Super Rally 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | „Start la mișcare” 2026 în Cetatea Alba Carolina: Iubitorii sportului din județ, așteptați pentru a participa la diferite provocări sportive plăcute

Bogdan Ilea

Publicat

acum 24 de minute

în

4 iunie 2026

De

„Start la mișcare” 2026 în Cetatea Alba Carolina: Iubitorii sportului din județ, așteptați pentru a participa la diferite provocări sportive plăcute În Cetatea Alba Carolina are loc astăzi, 4 iunie 2026, evenimentul sportiv educativ ,,Start la Mișcare” aflat la ediția cu numărul V. Participă copii, elevi, studenți, însoțiți de părinți din Alba Iulia dar și […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat, în vârstă de 39 de ani, din județul Alba, cercetat de polițiști: A condus un autoturism neînmatriculat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

în

4 iunie 2026

De

Bărbat, în vârstă de 39 de ani, din județul Alba, cercetat de polițiști: A condus un autoturism neînmatriculat Un bărbat de 39 de ani, din Galda de Jos, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism care era neînmatriculat. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 iunie 2026, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene […]

Citește mai mult

Curier Județean

O tânără de 19 ani și un băiat de 17 ani, din Alba, cu mandat european de arestare, REȚINUȚI: Erau căutați în Franța pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

4 iunie 2026

De

O tânără de 19 ani și un băiat de 17 ani, din Alba, cu mandat european de arestare, REȚINUȚI: Erau căutați în Franța pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal O tânără de 19 ani din Sâncel și un băiat de 17 ani din Cenade, cu mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunii […]

Citește mai mult