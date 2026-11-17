Comisia Europeană dă alarma: România intră în recesiune, inflația explodează la aproape 8%, iar datoria publică se apropie de 64% din PIB

Comisia Europeană a revizuit în scădere estimările privind evoluția economiei României în 2026, anticipând o contracție economică de 0,3%, față de creșterea de 0,1% prognozată în primăvară. În același timp, inflația ar urma să ajungă la 7,9%, peste estimarea anterioară de 7%, potrivit previziunilor economice de toamnă publicate marți de Executivul comunitar.

Perspectivele economice se îmbunătățesc însă în următorii doi ani. Bruxelles-ul estimează că Produsul Intern Brut al României va crește cu 1,8% în 2027 și cu 2,2% în 2028, în timp ce rata inflației ar urma să coboare la 4,4%, respectiv 3,8%.

Potrivit Comisiei Europene, măsurile de consolidare fiscală vor continua să afecteze consumul privat în 2026, după ce economia a înregistrat o evoluție negativă în ultimele luni ale anului trecut și în prima parte a acestui an. Consumul gospodăriilor a scăzut cu peste 2%, pe fondul înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public și al inflației ridicate, care a diminuat puterea de cumpărare.

Investițiile private au fost, la rândul lor, afectate de instabilitatea politică prelungită, incertitudinile economice și creșterea costurilor cu energia. În schimb, investițiile publice susținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au contribuit la limitarea declinului economic.

Executivul european estimează că economia se va stabiliza în a doua jumătate a anului 2026, pe fondul unei redresări treptate a cererii interne, al rezilienței exporturilor și al menținerii unui nivel solid al investițiilor.

Consumul și investițiile ar putea susține revenirea economică din 2027

Pentru anul viitor, Comisia Europeană anticipează o îmbunătățire a consumului privat, susținută de temperarea inflației și de reluarea creșterilor salariale și ale pensiilor publice. Veniturile reale ale populației ar urma astfel să se redreseze, contribuind la îmbunătățirea încrederii consumatorilor.

Investițiile vor avea însă o evoluție mixtă. Reducerea proiectelor finanțate prin PNRR ar putea diminua formarea brută de capital fix, însă absorbția fondurilor europene de coeziune și revenirea investițiilor private ar urma să compenseze parțial acest efect.

Un alt factor de susținere a economiei îl reprezintă proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră, Neptun Deep. Începerea producției ar putea impulsiona exporturile și contribui la reducerea deficitului de cont curent, în special în 2028. Potrivit estimărilor europene, acesta ar urma să coboare sub 6% din PIB până la finalul perioadei de prognoză.

Inflația rămâne ridicată, iar șomajul ar putea atinge 6,7%

Presiunile asupra prețurilor vor continua să reprezinte o problemă pentru economia românească. Comisia Europeană estimează o inflație medie de 7,9% în 2026, după 6,8% în 2025, în contextul majorării TVA și accizelor, al eliminării plafonării prețurilor la energia electrică și al creșterii cotațiilor internaționale la petrol.

În 2027, inflația ar urma să se reducă la 4,4%, însă va rămâne peste ținta Băncii Naționale a României. Procesul de dezinflație ar putea încetini în 2028, odată cu introducerea sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii ETS2, rata medie fiind estimată la 3,8%.

Nici piața muncii nu va fi ocolită de efectele încetinirii economice. Comisia anticipează că rata șomajului va ajunge la aproximativ 6,7% în 2026, pe fondul reducerii numărului de angajați. Ulterior, aceasta ar urma să scadă treptat, pe măsură ce economia își va relua creșterea.

Totodată, ritmul majorărilor salariale va rămâne moderat, după doi ani în care salariile și pensiile publice au fost înghețate, iar salariile reale au înregistrat scăderi. Această evoluție ar putea contribui la îmbunătățirea competitivității externe a economiei românești.

Deficitul bugetar scade, dar datoria publică continuă să crească

În ceea ce privește finanțele publice, Comisia Europeană estimează că deficitul bugetar va coborî la 6% din PIB în 2026, de la 7,8% în 2025. Reducerea este pusă pe seama măsurilor de consolidare fiscală adoptate în a doua parte a anului trecut, a înghețării salariilor și pensiilor publice și a controlului mai strict al cheltuielilor bugetare.

În 2027, deficitul ar urma să se reducă la 5,8% din PIB, iar în 2028 să ajungă la 5,6%. Ajustarea bugetară va fi susținută atât de limitarea cheltuielilor curente, cât și de diminuarea investițiilor publice după încheierea finanțărilor prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

În paralel, cheltuielile pentru apărare sunt estimate să crească de la 1,7% din PIB în 2025 la 2,2% în 2028, inclusiv prin finanțările disponibile în cadrul programului SAFE.

Chiar dacă deficitul bugetar va continua să se reducă, datoria publică va urma un trend ascendent, urmând să ajungă la aproximativ 64% din PIB în 2028, față de circa 59% în 2025. Comisia Europeană explică această evoluție prin deficitele primare încă ridicate și costurile tot mai mari cu dobânzile.

Riscurile politice și economice pot afecta redresarea

Bruxelles-ul avertizează că riscurile privind evoluția economiei României sunt orientate în principal în sens negativ. O eventuală reizbucnire a instabilității politice ar putea afecta continuarea consolidării fiscale, încrederea investitorilor și proiectele private.

De asemenea, incertitudinile privind cererea externă, în special în industria auto, precum și persistența prețurilor ridicate la energie rămân provocări importante pentru sectorul industrial.

În acest context, Comisia Europeană estimează că România va traversa o perioadă dificilă în 2026, urmând ca revenirea economică să se contureze gradual în 2027 și să se consolideze în 2028.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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