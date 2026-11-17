Pui de urs semnalat între Teleac și Hăpria: Intervenție de urgență și mesaj RO-Alert pentru populație

Prezența unui pui de urs a fost semnalată între localitățile Teleac și Hăpria, în județul Alba. Jandarmii intervin de urgență pentru îndepărtarea animalului, iar ISU Alba a emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă.

„Între Teleac și Hăpria a fost semnalată prezența unui pui de urs.

La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj RO-Alert.

Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate”, a transmis Jandarmeria Alba, marți, 17 noiembrie 2026, la ora 18.18.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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