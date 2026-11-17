Șase luni de închisoare pentru că a distrus televizorul din arest: Pedeapsa a fost contopită cu alte condamnări, iar inculpatul va executa 3 ani și 7 luni. Decizie la Judecătoria Alba Iulia
Șase luni de închisoare pentru că a distrus televizorul din arest: Pedeapsa a fost contopită cu alte condamnări, iar inculpatul va executa 3 ani și 7 luni. Decizie la Judecătoria Alba Iulia
Un deținut care a distrus televizorul din camera Centrului de Reținere și Arest Preventiv a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la șase luni de închisoare pentru infracțiunea de distrugere. Întrucât fapta a fost comisă în concurs cu alte infracțiuni pentru care bărbatul fusese deja condamnat, instanța a contopit pedepsele și a stabilit o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 7 luni de închisoare, în regim de detenție.
Incidentul care a făcut obiectul dosarului s-a petrecut în 7 mai 2023, în jurul orei 18:20, în camera nr. 13 a Centrului de Reținere și Arest Preventiv. Potrivit actului de sesizare și probelor administrate în cauză, inculpatul a lovit cu mâna dreaptă ecranul televizorului aflat în dotarea camerei, provocând spargerea display-ului și scoaterea aparatului din funcțiune.
Un coleg de cameră a relatat că bărbatul a acționat într-un moment de furie. Martorul a declarat că i-a atras atenția să nu mai atingă ecranul, avertizându-l că îl va strica. Inculpatul ar fi răspuns că le va sparge pe toate, după care a lovit puternic televizorul.
Defecțiunile au fost constatate ulterior de polițiști, în urma unui control efectuat în cameră, fiind consemnate într-un proces-verbal și documentate prin fotografii realizate la fața locului.
A recunoscut fapta în fața instanței
Trimis în judecată pentru infracțiunea de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 1 din Codul penal, inculpatul a ales să beneficieze de procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.
Acesta a recunoscut săvârșirea faptei și a solicitat ca judecata să se desfășoare pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale. Instanța a admis cererea, iar cercetarea judecătorească nu a mai presupus administrarea altor probe pe latura penală.
Judecătorul a apreciat că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de distrugere, fiind săvârșită cu intenție directă. În motivarea hotărârii s-a reținut că inculpatul a prevăzut și a urmărit deteriorarea televizorului, în ciuda avertismentului primit din partea colegului de cameră.
Instanța a ținut cont de antecedentele penale
La individualizarea pedepsei, judecătorul a avut în vedere atât valoarea relativ redusă a prejudiciului, cât și circumstanțele în care a fost comisă fapta.
Instanța a subliniat că distrugerea unui bun aflat în dotarea unui centru de reținere și arest preventiv nu trebuie privită exclusiv prin prisma pagubei materiale. Comportamentul inculpatului a fost apreciat și în raport cu necesitatea menținerii ordinii și securității într-o unitate de detenție.
Un element important în stabilirea sancțiunii l-a reprezentat situația juridică a bărbatului. Potrivit fișei de cazier judiciar, acesta mai fusese condamnat pentru infracțiuni contra patrimoniului. Judecătorul a remarcat și lipsa unui loc de muncă și a veniturilor, dar a luat în considerare atitudinea de cooperare a inculpatului cu organele judiciare.
Deși a constatat că prejudiciul material era redus, instanța a considerat că aplicarea unei amenzi penale nu ar fi suficientă pentru atingerea scopului preventiv și punitiv al pedepsei.
Prin urmare, pentru fapta de distrugere, inculpatul a primit șase luni de închisoare. Ca urmare a recunoașterii învinuirii, limitele de pedeapsă au fost reduse potrivit dispozițiilor legale aplicabile procedurii simplificate.
Pedeapsa finală: 3 ani și 7 luni de închisoare
Cele șase luni de închisoare nu au rămas o pedeapsă distinctă în executare. Instanța a constatat că fapta din mai 2023 a fost comisă în concurs real cu alte infracțiuni pentru care inculpatul fusese condamnat anterior.
Este vorba despre condamnări pronunțate în trei dosare:
*O condamnare din 14 mai 2024, definitivă prin decizia Curții de Apel din 19 august 2024;
*O condamnare din 27 noiembrie 2024, rămasă definitivă la 17 decembrie 2024;
*O condamnare din 27 iunie 2025, rămasă definitivă la 22 iulie 2025.
În cadrul operațiunii de contopire, instanța a descontopit pedeapsa rezultantă anterioară de 3 ani și 5 luni și a repus în individualitate pedepsele componente: nouă luni pentru furt calificat, șase luni pentru evadare și trei ani pentru tâlhărie calificată.
La acestea a adăugat pedeapsa de șase luni stabilită în noul dosar. Potrivit regulilor concursului de infracțiuni, s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de trei ani, la care s-a adăugat sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv șapte luni.
Astfel, pedeapsa rezultantă a fost stabilită la 3 ani și 7 luni de închisoare, cu executare în regim de detenție.
Instanța a dispus și menținerea interdicției de a exercita drepturile de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, precum și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru durata rămasă din pedeapsa complementară de un an.
De aproape 1.000 de lei, prejudiciul solicitat pentru televizor
Pe latura civilă, Inspectoratul de Poliție s-a constituit parte civilă, solicitând recuperarea prejudiciului produs prin deteriorarea televizorului.
În motivarea hotărârii, instanța a reținut că prejudiciul este dovedit prin documentele justificative depuse la dosar și că nu a fost recuperat.
Judecătoria Alba Iulia a admis acțiunea civilă și l-a obligat pe inculpat să achite suma de 950,81 lei cu titlu de daune materiale.
Totodată, bărbatul trebuie să plătească 900 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 300 de lei pentru urmărirea penală și 600 de lei pentru procedura de cameră preliminară și judecată.
Onorariile celor doi avocați desemnați din oficiu, în cuantum total de 1.891 de lei, vor rămâne în sarcina statului.
Hotărârea poate fi atacată cu apel
Prin aceeași sentință, instanța a dispus anularea mandatului de executare emis în baza condamnării anterioare și emiterea unui nou mandat, corespunzător pedepsei rezultante de 3 ani și 7 luni.
Din pedeapsă urmează să fie deduse perioadele de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, precum și durata executată începând cu 17 decembrie 2024, potrivit evidențelor legale.
Sentința penală a fost pronunțată la 13 noiembrie 2026 de Judecătoria Alba Iulia, iar părțile au dreptul să formuleze apel în termen de 10 zile de la comunicare.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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