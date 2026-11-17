Primăria Alba Iulia depune la Fondul pentru Modernizare un proiect de 7,4 milioane de lei pentru o centrală fotovoltaică cu stocare
Primăria Alba Iulia depune la Fondul pentru Modernizare un proiect de 7,4 milioane de lei pentru o centrală fotovoltaică cu stocare
Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, în ședința extraordinară de marți, 17 noiembrie 2026, indicatorii tehnico-economici pentru o centrală fotovoltaică cu unități de stocare, destinată autoconsumului municipiului. Hotărârea deschide calea depunerii cererii de finanțare din Fondul pentru Modernizare, cu termen-limită vineri, 20 noiembrie 2026.
Cât costă și cine plătește
Studiul de fezabilitate a comparat două scenarii. Consiliul Local a avut în față Scenariul 1, recomandat de Compartimentul Relații Internaționale, Parteneriate și Inovare Urbană: o investiție de 7.413.058,87 lei cu TVA (6.126.494,93 lei fără TVA), din care construcții-montaj 2.112.491,54 lei fără TVA. Scenariul 2 ar fi costat 7.827.827,58 lei, adică cu 414.768,71 lei mai mult.
Valoarea este integral eligibilă, iar valoarea neeligibilă este zero, conform raportului. În referatul primarului Gabriel Pleșa se precizează însă că eventualele cheltuieli neeligibile vor fi suportate din bugetul local, iar anexa menționează ca surse de finanțare Fondul pentru Modernizare și bugetul local. Proiectul este depus în cadrul Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.
Ce se construiește
Principalii indicatori ai proiectului:
*capacitate nou instalată de producție solară: 1,042 MW;
*capacitate de stocare: 2,299 MWh;
*producție medie estimată: 1.080,62 MWh/an, pe o perioadă de referință de 20 de ani;
*reducerea emisiilor: 635,95 tone CO2 echivalent pe an;
*pompe de căldură: 6,96 kW.
Consumul anual de referință este de 1.413.304,39 kWh, iar producția anuală estimată de 1.143.512,71 kWh, ceea ce dă un raport de dimensionare pentru autoconsum de 0,809.
Stocarea permite folosirea energiei în funcție de profilul de consum, nu doar în momentul producției.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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