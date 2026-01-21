Actualitate

ANAF a câştigat în instanţă toată casa lui Iohannis din Sibiu: Fostul președinte datorează despăgubiri statului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

ANAF a câştigat în instanţă toată casa lui Iohannis din Sibiu. Fostul președinte datorează despăgubiri statului

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a obținut marți, în primă instanță, la Tribunalul Sibiu, și cealaltă jumătate din imobilul situat în centrul istoric al municipiului. În acest context, fostul președinte Klaus Iohannis are deja obligația de a achita despăgubiri către statul român, reprezentat de Fisc.

În paralel, statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, a formulat apel, în decembrie 2025, împotriva deciziei Tribunalului Sibiu, care respinsese solicitarea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte. Cauza urmează să fie înaintată Curții de Apel Alba, instanță care va analiza și soluționa apelul.

Totodată, statul român a inițiat o acțiune în justiție prin care cere obligarea fostului președinte Klaus Iohannis la plata despăgubirilor aferente lipsei de folosință a cotei de 1/2 din imobilul aflat în centrul municipiului Sibiu. Potrivit actelor depuse la dosar, „având în vedere că pârâții, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară, în cadrul acțiunii s-a solicitat instanței și instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”.

La începutul lunii octombrie 2025, ANAF anunța, printr-un comunicat, că a preluat, în condițiile legii, jumătate din imobilul din Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, „ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”.

Președintele instituției, Adrian Nica, declara atunci că „ANAF nu avea, până la acel moment, indicii despre vreo intenție a soților Iohannis de a achita sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr. 29”, motiv pentru care instituția urma „să procedeze la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, și măsuri asiguratorii”.

