Alimentația în sezonul rece: Cum putem mânca sănătos și evita acumularea kilogramelor în plus

Odată cu venirea sezonului rece, obiceiurile alimentare se schimbă. Salatele și preparatele ușoare din timpul verii sunt înlocuite treptat de supe calde, tocănițe și mâncăruri mai consistente. Specialiștii în nutriție atrag însă atenția că temperaturile scăzute nu reprezintă un motiv pentru a consuma mai multe calorii sau pentru a renunța la o alimentație echilibrată.

Cu câteva alegeri alimentare potrivite, organismul poate beneficia de nutrienții necesari în sezonul rece, fără acumularea kilogramelor nedorite.

Fructele și legumele de sezon, importante pentru organism

Toamna și începutul iernii aduc o varietate de produse proaspete, care pot deveni baza unui meniu sănătos. Dovleacul, varza, sfecla, țelina, merele, perele, prunele și strugurii sunt doar câteva dintre alimentele care furnizează vitamine, minerale, fibre și antioxidanți.

Medicul nutriționist Lygia Alexandrescu recomandă consumul fructelor și legumelor de sezon, în special al celor autohtone și cu o culoare mai închisă, datorită conținutului de antioxidanți.

Aceste alimente contribuie la diversificarea dietei și susțin buna funcționare a organismului.

Ce alimente putem introduce în meniul zilnic

În sezonul rece, mesele pot deveni mai consistente, fără să fie neapărat mai bogate în calorii. Nutriționista Ruxandra Pleșea recomandă orientarea către leguminoase, precum lintea, năutul și mazărea, dar și către rădăcinoase.

Acestea pot fi incluse în supe, ciorbe, tocănițe, piureuri sau preparate la cuptor. Fructele pot completa micul dejun, fiind adăugate în terciul de ovăz, budinci de chia sau salate.

Specialista subliniază că necesarul caloric nu trebuie crescut automat odată cu scăderea temperaturilor. Persoanele care își desfășoară activitatea în spații închise nu au nevoie de modificări importante ale aportului energetic. Un consum mai ridicat de calorii poate fi justificat în cazul celor care petrec mult timp în aer liber, la temperaturi scăzute.

Merele, strugurii și dovleacul, alegeri potrivite pentru toamnă

Fructele și legumele specifice acestui anotimp aduc beneficii importante prin compoziția lor nutritivă.

Strugurii conțin polifenoli, substanțe antioxidante asociate cu beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. Dovleacul furnizează vitamina A, în timp ce merele și perele sunt surse importante de fibre.

Nucile, semințele și uleiul de măsline pot completa alimentația prin aportul de grăsimi benefice, însă specialiștii recomandă consumul acestora în cantități moderate.

Salatele nu trebuie eliminate în timpul iernii

Chiar dacă legumele specifice verii nu mai sunt la fel de prezente în alimentație, salatele pot rămâne o componentă importantă a meselor zilnice.

În sezonul rece, acestea pot fi pregătite din sfeclă roșie, țelină, ridiche neagră, ceapă sau alte rădăcinoase, consumate crude ori coapte. Sunt alimente care se păstrează bine pe parcursul iernii și pot asigura un aport valoros de fibre și micronutrienți.

Legumele disponibile pe tot parcursul anului pot completa meniul, chiar dacă unele produse cultivate în sere pot avea un conținut diferit de vitamine față de cele de sezon.

Cum ne menținem imunitatea prin alimentație

Nu există un singur aliment care să asigure protecția organismului în fața bolilor. O alimentație variată și echilibrată este esențială pentru aportul de proteine, vitamine și minerale necesare funcționării normale a sistemului imunitar.

Nutriționiștii recomandă includerea unei surse de proteine la fiecare masă. Ouăle, peștele, carnea slabă, lactatele și leguminoasele sunt opțiuni potrivite, alături de legume cât mai variate.

Hidratarea rămâne importantă și în lunile reci, chiar dacă senzația de sete este mai puțin evidentă. Ceaiurile neîndulcite și supele pot contribui la aportul zilnic de lichide.

De asemenea, mesele regulate, activitatea fizică zilnică și odihna suficientă sunt obiceiuri care contribuie la menținerea stării generale de sănătate.

Greșeli alimentare de evitat în sezonul rece

Printre tentațiile perioadei se numără dulciurile, produsele de patiserie și băuturile îndulcite, consumate adesea în cantități mai mari în zilele friguroase.

Specialiștii recomandă porții moderate și alternative precum fructele coapte cu scorțișoară. Totodată, supele instant și preparatele intens procesate ar trebui consumate cu moderație, deoarece pot avea un conținut ridicat de sare.

Nici suplimentele alimentare nu trebuie luate fără recomandare medicală. În ceea ce privește vitamina D, reducerea expunerii la soare în sezonul rece poate justifica o discuție cu medicul despre necesitatea suplimentării.

Cum ar putea arăta un meniu echilibrat într-o zi de toamnă

Pentru o alimentație variată, meniul zilnic poate include preparate simple, realizate din ingrediente de sezon:

*Mic dejun: terci de ovăz cu mere, scorțișoară și câteva nuci.

*Prânz: supă cremă de dovleac cu linte și pâine integrală.

*Gustare: iaurt simplu cu struguri sau un măr.

*Cină: pește ori piept de pui la cuptor, alături de legume rădăcinoase și salată de varză.

Adoptarea unor obiceiuri alimentare echilibrate, fără excese și fără restricții inutile, poate ajuta la traversarea sezonului rece cu un aport nutritiv adecvat și fără acumularea kilogramelor în plus.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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