Alexandru Pelici după Unirea-Cugir 1-2: „Nu avem nici o scuză, suntem cu toții vinovați, în frunte cu mine”

În prima etapă din Liga 3 de fotbal, ediția 2025-2026, CSM Unirea Alba Iulia a fost învinsă pe teren propriu cu 2-1 (1-0) de Metalurgistul Cugir în întâiul derby de Alba al sezonului.

Au marcat: Denis Golda (81) / Vasile Petra (14), Vitinha (59).

Uniriștii au evoluat în inferioritate numerică din minutul 56, după eliminarea portarului, după un fault în afara careului asupra lui Tudor Șaucă, scăpat singur spre poartă.

„Vorbele sunt de prisos, am pierdut primul joc de campionat, un joc pe care speram să-l câștigăm, chiar dacă știam că va fi un meci în care oaspeții noștri se vor agăța de orice pentru a scoate punct sau puncte. Nu avem nici o scuză, suntem cu toții vinovați în frunte cu mine.

Trebuie să analizăm ceea ce am făcut bine și mai puțin bine, și aici mă refer la ușurința cu care am tratat fazele din care am primit goluri (asta în primul rând). Chiar și așa, de la 2-0 și in inferioritate numerică, puteam scoate macar un punct dacă eram mai atenți la ocaziile mari avute. Cugirul a avut astăzi un portar inspirat care a facut parade foarte bune în momentele în care puteam reveni în joc.

Ne pare rău pentru înfrângerea de azi, cu atât mai mult cu cât știm ce înseamnă un astfel de joc pentru suporterii noștri. Am rămas datori și sper să recuperăm punctele cât mai repede, a declarat după meci Alexandru Pelici, antrenor principal al echipei CSM Unirea Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI