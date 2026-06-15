FOTO | Ilinca Petric, de la CSM Unirea Alba Iulia, reușită remarcabilă: A obținut Locul 1 la Cupa Odorheiu Secuiesc 2026 – Taekwondo WT

Ilinca Petric, de la CSM Unirea Alba Iulia, reușită remarcabilă: A obținut Locul 1 la Cupa Odorheiu Secuiesc 2026 – Taekwondo WT

Ilinca Petric, de la CSM Unirea Alba Iulia, a reușit să se claseze pe primul loc la Cupa Odorheiu Secuiesc 2026 – Taekwondo WT la categoria Cadeți, Clasa A, în proba olimpică Kyorugi.

,,Suntem mândri să o felicităm pe eleva noastră Ilinca Petric pentru performanța deosebită obținută la Cupa Odorheiu Secuiesc 2026 – Taekwondo WT unde a câștigat Locul 1 la categoria Cadeți, Clasa A, în proba olimpică Kyorugi.

Ilinca este legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, iar această medalie de aur este rezultatul muncii, perseverenței și pasiunii pentru sport.

Felicitări sportivei noastre pentru această reușită extraordinară!

De asemenea, adresăm sincere felicitări antrenorilor pentru îndrumare, precum și părinților pentru susținerea permanentă și încurajări.”, se arată într-un mesaj publicat de Școala Gimnazială ,, Avram Iancu” Alba Iulia.

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