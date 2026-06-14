Ştirea zilei

ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Orăștie: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

De

ALBA FEST 2026

ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Orăștie: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii 

Pompierii din Sebeș intervin pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident pe Autostrada A1, Sebeș – Orăștie, cu două mașini implicate.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, sensul de mers Sebes-Orastie, km 322.

In accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

14 iunie 2026

De

Prima reacție a parlamentarilor PNL din Alba după nominalizarea lui Veștea: Ce spun deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci Deputatul Florin Roman și senatorul Claudiu Răcuci au oferit o primă reacție după ce în această dimineață, duminică, 14 iunie, Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

14 iunie 2026

De

Rețeaua de internet dintr-un sat din Alba, vandalizată și distrusă. Primăria comunei anunță ca fapta se pedepsește cu dosar penal Primăria comunei Șugag a anunțat, duminică, 14 iunie 2026, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare că, rețeaua de internet din satul Bârsana a fost vandalizată și distrusă.  Administrația din comună transmite că echipamentele, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

14 iunie 2026

De

Groaznic: Cum arată Piața Cetății după a doua zi de Alba Fest. Pahare și gunoaie lăsate pe jos A doua zi de AlbaFest 2026, desfășurată în 13 iunie 2026, a adus pe scena din Piața Cetății artiști consacrați, care au oferit un spectacol de zile mari pentru publicul prezent. În același timp, mulți dintre cei […]

Citește mai mult