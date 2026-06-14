ACCIDENT rutier pe Autostrada A1, sensul Sebeș – Orăștie: Două autoturisme, implicate. Intervin pompierii

Pompierii din Sebeș intervin pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident pe Autostrada A1, Sebeș – Orăștie, cu două mașini implicate.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, sensul de mers Sebes-Orastie, km 322.

In accident sunt 2 autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

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