20 iunie 2026 | Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Sute de mici bicicliști, așteptați la cea mai importantă competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor. PROGRAMUL

Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Sute de mici bicicliști, așteptați la cea mai importantă competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor. PROGRAMUL

Pe data de 20 iunie 2026, cea mai îndrăgită competiție de MTB pentru copii din Alba, Junior Bike Race, ediția aniversară cu numărul X, reine la Ciugud.

Evenimentul, organizat de Asociația Bicheru Cycling în colaborare cu Primăria Ciugud, este creat special pentru cei mici, dar și pentru părinții, bunicii și prietenii care vor să fie alături de copiii care pedalează.

Junior Bike Race – ediție aniversară

Și pentru ediția din acest an au fost pregătite două trasee adaptate diferitelor categorii de vârstă și niveluri de experiență. Copiii din categoriile mici de vârstă vor concura pe „Traseul Iepurașilor”, un traseu de 550 de metri, cu diferență de nivel redusă, conceput pentru a le oferi o experiență sigură și plăcută. Participanții cu vârste mai mari vor lua startul pe „Traseul Lupișorilor”, un traseu de 1.100 de metri, cu un grad mediu de dificultate, unde fiecare categorie va parcurge un număr diferit de ture. Traseele vor fi amenajate special înaintea competiției, iar numărul de ture poate fi ajustat în funcție de condițiile terenului din ziua evenimentului, se arată într-un comunicat de presă.

Regulamentul complet al competiției poate fi consultat pe site.

Participarea la concurs este gratuită

Participarea la acest concurs este GRATUITĂ. Înscrierile s-au realizat online, pe pagina https://junior.bicheru-cycling.ro/inscriere iar cele 250 de locuri disponibile au fost finalizate în timp record. Organizatorii anunță pe această cale suplimentarea cu 50 de locuri, acestea fiind disponibile marți, 16 iunie, de la ora 10:00. Locurile vor fi atribuite în ordinea înscrierii. Toți cei înscriși online care din diverse motive nu mai pot ajunge la cursă sunt rugați să anunțe din timp anularea înscrierii, pentru a putea oferi locul lor unui alt copil doritor să pedaleze.

Program Junior Bike Race, ediția aniversară cu numărul X

Programul evenimentului începe sâmbătă, 20 iunie, la ora 08:00 cu ridicarea numerelor de concurs pentru participanții înscriși online, urmată de înscrierile la fața locului, în limita locurilor disponibile. Înaintea startului va avea loc o ședință tehnică, iar competiția va începe la ora 10:30. Startul se va da pentru fiecare categorie în parte, iar toți cei care vor finaliza cursa vor primi medalii și cadouri din partea organizatorilor și a sponsorilor. După încheierea curselor, participanții vor avea parte de o tombolă și de festivitatea de premiere.

În încheiere, organizatorii de la Bicheru Cycling doresc să reamintească tuturor copiilor și părinților că cel mai important lucru este participarea și, chiar dacă premiile celor de pe podium sunt atractive, dorința este ca cei mici să se simtă cât mai bine și să vadă sportul ca pe ceva distractiv și sănătos, se mai arată în comunicatul de presă.

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