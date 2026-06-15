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E jale! Producţia industrială, în scădere, în aprilie 2026. Ce spun ultimele date publicate de INS

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

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E jale! Producţia industrială, în scădere, în aprilie 2026. Ce spun ultimele date publicate de INS

Producția industrială a înregistrat, în aprilie, o scădere de 10,3% față de luna martie, ca serie brută, însă a consemnat o creștere de 1,5% în varianta ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Producţia industrială a scăzut, în aprilie, faţă de luna martie ca serie brută (-10,3%) şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (+1,5%), anunţă, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS), notează News.ro.

Producţia industrială a fost mai mică şi faţă de aprilie 2025, cu 3,0% ca serie brută şi cu 3,1% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

În primele patru luni din 2026, comparativ cu perioada 1.I – 30.IV.2025, producţia industrială a scăzut atât ca serie brută (-2,2%), cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate (-2,6%). 

INS arată că, în aprilie, producţia industrială (serie brută) a scăzut faţă de luna precedentă cu 10,3%, ca efect al scăderilor din cele trei sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-14,2%), industria prelucrătoare (-9,9%) şi industria extractivă (-7,8%), mai scrie sursa citată.

De asemenea, producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mare faţă de luna precedentă cu 1,5%. 

Se remarcă faptul că industria prelucrătoare a crescut cu 2,0%, în timp ce industria extractivă şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat au raportat o scădere de 2,9%, respectiv cu 0,4%.

Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 3,0%, din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-4,0%) şi industriei extractive (-0,9%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,4%. 

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,1%, din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-4,3%) şi industriei extractive (-1,0%).

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,5%. 

În primele patru luni din 2026, comparativ cu perioada 1.I – 30.IV.2025, producţia industrială (serie brută) a cunoscut un recul de 2,2%, din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,5%) şi industria extractivă (-1,0%). Pe de altă parte, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 5,7%. INS mai arată că producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I – 30.IV.2026, comparativ cu perioada 1.I – 30.IV.2025, a fost mai mică cu 2,6%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-4,0%) şi industria extractivă (-1,0%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 5,3%, mai precizează INS.

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