Raul Șteau și Nicolae Carnat, fotbaliștii din Alba, pe lista CSM Unirea Alba Iulia

Fotbaliștii din Alba, aiudeanul Raul Șteau și Nicolae Carnat (originar din Mihalț) sunt pe lista de achiziții a divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia.

Cei doi mijlocași erau în vederile clubului din Cetatea Marii Uniri încă dinaintea ratării barajului de promovare în Liga 3. Gruparea albaiuliană avea în plan să aducă în efectiv jucători din județ, pe o listă preliminară figurând nume precum Raul Șteau (CSM Reșița), Nicolae Carnat (Unirea Slobozia), zlătneanul Antonio Bradu (Corvinul Hunedoara), Marius Lupu (din Vadu Moților) sau albaiulianul Dinu Moldovan (SCM Zalău).

Între timp, mijlocașul Bradu (24 de ani) a plecat, definitiv, la Gloria Bistrița, după 5 sezoane petrecute în tricoul „corbilor” și o promovare recentă în Liga 1. De asemenea, portarul Dinu Moldovan (36 de ani) a acceptat să continue încă o stagiune la formația din Sălaj, în Liga 3. Tot la Bistrița a ajuns și atacantul Marius Lupu (26 de ani), de la CSM Slatina, ex Metalurgistul Cugir, Corvinul Hunedoara și Unirea Slobozia.

*Lupu și Bradu, la Bistrița, via Apostu

Revenind la Raul Șteau (25 de ani), acesta a jucat la „rosso-nerrii” din Banat în ultimul an și jumătate (din octombrie 2024 până recent), din postura de liber de contract după ce a promovat cu Gloria Buzău pe prima scenă. În sezonul recent are 12 prezențe stagionale (236 de minute), fără a marca. A jucat la Viitorul Abrud, Viitorul Cluj, dar și în Italia, la Sassuolo Under 19 și Monopoli (2019-2021), fiind coleg cu zlătneanul Andrei Mărginean.

Nicolae Carnat (28 de ani) a plecat la Academia „Gheorghe Hagi” la vârsta de 11, de la copiii Unirii Alba Iulia. Are un CV extrem de bogat, Wolverhampton, Esbjerg, Dunărea Călărași, (a revenit în România în 2019), Sepsi Sf. Gheorghe, Rapid, CFR Cluj, CS Mioveni, Farul Constanța, FC Voluntari și Concordia Chiajna, cu meciuri pentru diverse reprezentative (Under 17, Under 19 și Under 21). La FC Voluntari a jucat din 2023 până în 2025, când a plecat la Concordia Chianja, care l-a împrumutat în această iarnă la Unirea Slobozia. La Ialomițeni, care au retrogradat în eșalonul secund, a jucat puțin, 7 prezențe, însumând 167 de minute (fără a marca), totalizând în sezonul anterior, pentru Concordia Chiajna și Unirea Slobozia, 24 de prezențe, 3 reușite și 6 pase decisive.

Situația s-a complicat puțin în cazul celor doi, în lumina ulteimelor evenimente petrecute la CSM Unirea Alba Iulia, cu despărțirile de președintele Mihai Dăscălescu și antrenorul Dragoș Militaru. Pe banca tehnică va fi instalat Cristian Pustai, care va colabora cu impresarul Bogdan Apostu, la fel ca la Glroia Bistrița. Agentul hunedorean are un portofoliu important de jucători, din care va fi alcătuit lotul Unirii Alba Iulia, ultimele mutări orchestrate fiind tocmai ajungerea la Gloria Bistrița, ca exemplu, a celor doi jucătroi din Alba, Bradu și Lupu.

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