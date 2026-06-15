Sport

Raul Șteau și Nicolae Carnat, fotbaliștii din Alba, pe lista CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 15 minute

în

De

Raul Șteau și Nicolae Carnat, fotbaliștii din Alba, pe lista CSM Unirea Alba Iulia

Fotbaliștii din Alba, aiudeanul Raul Șteau și Nicolae Carnat (originar din Mihalț) sunt pe lista de achiziții a divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia.

Citește și: Marius Lupu, atacantul din Alba, la Gloria Bistrița, în stagiunea 2026/2027! Fotbalistul, pe lista Unirii Alba Iulia, în cazul promovării în Liga 2

Cei doi mijlocași erau în vederile clubului din Cetatea Marii Uniri încă dinaintea ratării barajului de promovare în Liga 3. Gruparea albaiuliană avea în plan să aducă în efectiv jucători din județ, pe o listă preliminară figurând nume precum Raul Șteau (CSM Reșița), Nicolae Carnat (Unirea Slobozia), zlătneanul Antonio Bradu (Corvinul Hunedoara), Marius Lupu (din Vadu Moților) sau albaiulianul Dinu Moldovan (SCM Zalău).

Între timp, mijlocașul Bradu (24 de ani) a plecat, definitiv, la Gloria Bistrița, după 5 sezoane petrecute în tricoul „corbilor” și o promovare recentă în Liga 1. De asemenea, portarul Dinu Moldovan (36 de ani) a acceptat să continue încă o stagiune la formația din Sălaj, în Liga 3. Tot la Bistrița a ajuns și atacantul Marius Lupu (26 de ani), de la CSM Slatina, ex Metalurgistul Cugir, Corvinul Hunedoara și Unirea Slobozia.

*Lupu și Bradu, la Bistrița, via Apostu

Revenind la Raul Șteau (25 de ani), acesta a jucat la „rosso-nerrii” din Banat în ultimul an și jumătate (din octombrie 2024 până recent), din postura de liber de contract după ce a promovat cu Gloria Buzău pe prima scenă. În sezonul recent are 12 prezențe stagionale (236 de minute), fără a marca. A jucat la Viitorul Abrud, Viitorul Cluj, dar și în Italia, la Sassuolo Under 19 și Monopoli (2019-2021), fiind coleg cu zlătneanul Andrei Mărginean.

Nicolae Carnat (28 de ani) a plecat la Academia „Gheorghe Hagi” la vârsta de 11, de la copiii Unirii Alba Iulia. Are un CV extrem de bogat, Wolverhampton, Esbjerg, Dunărea Călărași, (a revenit în România în 2019), Sepsi Sf. Gheorghe, Rapid, CFR Cluj, CS Mioveni, Farul Constanța, FC Voluntari și Concordia Chiajna, cu meciuri pentru diverse reprezentative (Under 17, Under 19 și Under 21). La FC Voluntari a jucat din 2023 până în 2025, când a plecat la Concordia Chianja, care l-a împrumutat în această iarnă la Unirea Slobozia. La Ialomițeni, care au retrogradat în eșalonul secund, a jucat puțin, 7 prezențe, însumând 167 de minute (fără a marca), totalizând în sezonul anterior, pentru Concordia Chiajna și Unirea Slobozia, 24 de prezențe, 3 reușite și 6 pase decisive.

Situația s-a complicat puțin în cazul celor doi, în lumina ulteimelor evenimente petrecute la CSM Unirea Alba Iulia, cu despărțirile de președintele Mihai Dăscălescu și antrenorul Dragoș Militaru. Pe banca tehnică va fi instalat Cristian Pustai, care va colabora cu impresarul Bogdan Apostu, la fel ca la Glroia Bistrița. Agentul hunedorean are un portofoliu important de jucători, din care va fi alcătuit lotul Unirii Alba Iulia, ultimele mutări orchestrate fiind tocmai ajungerea la Gloria Bistrița, ca exemplu, a celor doi jucătroi din Alba, Bradu și Lupu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Mihai Dăscălescu, triplă lovitură încasată: out de la CSM Unirea Alba Iulia, FRF și din funcția de vicepreședinte al AJF Alba!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

15 iunie 2026

De

Triplă lovitură încasată, la 1 iulie 2026, de albaiulianul Mihai Dăscălescu (49 de ani), care pierde 3 funcții importante: preeșdinte secție de fotbal CSM Unirea Alba Iulia, poziția de reprezentant al Ligii 3 în Comitetul Executiv al FRF și aceea de vicepreședinte al AJF Alba Mihai Dăscălescu, cel mai longeviv conducător al clubului din Cetatea […]

Citește mai mult

Sport

România, eșec surprinzător cu Muntenegru, în European League, în „Alba Blaj” Arena

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

15 iunie 2026

De

România, eșec surprinzător cu Muntenegru, în European League, în „Alba Blaj” Arena, la volei feminin România a pierdut surprinzător în „Alba Blaj” Arena, 1-3 cu Muntenegru, într-un meci contând pentru European League. Citește și: FOTO | 15 ani de existență pentru Volei Alba Blaj: Aniversare de preț pentru cea mai galonată echipă de volei din România […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj, victorie clară, 4-1, în Campionatul Under 17 județean | Finala, cu CSȘ Brașovia, cu trofeul pe masă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

15 iunie 2026

De

CIL Blaj, victorie clară, 4-1, în Campionatul Under 17 județean | Finala, cu CSȘ Brașovia, cu trofeul pe masă, în 21 iunie CIL Blaj, campioana Albei, s-a impus clar, 4-1 (2-1), pe Stadionul „CSȘ Blaj”, în confruntarea cu Academia de Fotbal și Tenis Măgura Sibiu, din etapa regională a Campionatului Under 17 județean. Citește și: Metalurgistul Cugir, […]

Citește mai mult