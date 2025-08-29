Start în Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului
Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului
Două echipe din Alba au fost pe teren chiar în ziua startului Ligii 3 de fotbal, ediția 2025-2026.
Citește și: 11 octombrie 2025 | Supercupa României la volei, în Alba Blaj Arena: Dueluri de foc
Este vorba de CIL Blaj și CS Universitar din Alba Iulia.
CSU s-a impus cu 3-2 (2-1) în jocul extern cu Timișul Șag.
Au marcat: Făgărășanu (11 – pen.), Ivanovici ((70) / Trifu (25), Blagu (45), Velțan (88).
CIL Blaj – Unirea Sântana a fost 1-2 (1-2)
Au marcat: Nai (21) / C. Rus (6 – pen.), Felea (45).
Gazdele au evoluat în inferioritate numerică din minutul 61, când a fost eliminat Mensah.
Sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 18.00, vor fi duelurile CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir (pe Stadionul „Cetate”) și Hidro Mecanica Șugag – Știința Poli Timișoara (pe Stadionul „Arena Cugir”).
foto: arhivă
