Start în Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului

Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului

Două echipe din Alba au fost pe teren chiar în ziua startului Ligii 3 de fotbal, ediția 2025-2026.

Este vorba de CIL Blaj și CS Universitar din Alba Iulia.

CSU s-a impus cu 3-2 (2-1) în jocul extern cu Timișul Șag.

Au marcat: Făgărășanu (11 – pen.), Ivanovici ((70) / Trifu (25), Blagu (45), Velțan (88).

CIL Blaj – Unirea Sântana a fost 1-2 (1-2)

Au marcat: Nai (21) / C. Rus (6 – pen.), Felea (45).

Gazdele au evoluat în inferioritate numerică din minutul 61, când a fost eliminat Mensah.

Sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 18.00, vor fi duelurile CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir (pe Stadionul „Cetate”) și Hidro Mecanica Șugag – Știința Poli Timișoara (pe Stadionul „Arena Cugir”).

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI