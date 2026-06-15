Datoria externă a României a crescut în primele patru luni din 2026: Anunțul făcut de BNR

În primele patru luni din 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, un deficit de 7,980 miliarde euro, comparativ cu 9,101 miliarde euro în perioada ianuarie-aprilie 2025, informează Banca Naţională a României (BNR), într-un comunicat de presă.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 698 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 197 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 204 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie pozitivă de 430 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1,529 miliarde euro (comparativ cu 2,232 miliarde euro în perioada ianuarie – aprilie 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2,020 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 491 milioane euro.

În perioada ianuarie-aprilie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1,087 miliarde euro, până la 229,550 miliarde euro.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2026 a fost de 105%, comparativ cu 104,4% la 31 decembrie 2025.

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