FOTO | Aquapark la Alba Iulia: Propuneri cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, în consultare publică
Aquapark la Alba Iulia: Propuneri cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, în consultare publică
Primăria Alba Iulia a pus, luni, 15 iunie 2026, în consultare publică Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) în vederea construirii unui complex tip aquapark modern, cu funcțiuni recreative, turistice și de servicii conexe, în zona adiacentă a șoselei de centură a municipiului.
Inițiativa urmărește transformarea unei zone urbane într-un complex de agrement cu atractivitate regională, destinat atât locuitorilor orașului, cât și turiștilor. Aquaparkul este conceput ca o investiție de tip multifuncțional, care combină zone de piscine, spații de relaxare, facilități de divertisment acvatic și servicii adiacente.
„Echipament major de agrement”
Potrivit memoriului urbanistic, obiectivul principal este creșterea atractivității zonei și diversificarea funcțiunilor urbane, prin introducerea unui echipament major de agrement într-un context urban consolidat.
Documentația PUD stabilește cadrul de reglementare pentru viitoarea construcție, incluzând:
- organizarea circulațiilor auto și pietonale,
- amplasarea clădirilor și a bazinelor,
- configurarea spațiilor verzi și a zonelor de relaxare,
- integrarea rețelelor edilitare (apă, canalizare, energie).
Proiectul este corelat cu Planul Urbanistic General al municipiului, urmărind o dezvoltare coerentă și controlată a zonei, astfel încât impactul asupra vecinătăților să fie limitat.
Aquaparkul este conceput ca un ansamblu complex, cu mai multe tipuri de spații:
- bazine interioare și exterioare,
- zone de relaxare și wellness,
- spații de alimentație publică,
- facilități tehnice și administrative.
Multiple amenajări conexe
De asemenea, proiectul prevede și amenajări conexe, precum parcări și accese modernizate, pentru a susține un flux mare de vizitatori în perioadele de vârf.
În document este subliniat rolul investiției ca factor de dezvoltare locală, cu potențial de:
- creștere a turismului de agrement,
- stimulare a economiei locale,
- crearea de noi locuri de muncă,
- valorificarea terenurilor din zonă.
Aquaparkul este văzut ca un proiect strategic de regenerare urbană, menit să transforme zona într-un pol de atracție pentru activități recreative.
Calendarul consultării publice
Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor expuse/disponibile la avizierul Primăriei Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A în perioada 15.06.2026 – 29.06.2026 (15 zile).
Responsabil cu informarea şi consultarea publicului: Valentin Onișoru, Șef Serviciu Urbanism, Primăria municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, telefon 0372586433, e-mail [email protected]
Observaţiile sunt necesare în vederea parcurgerii procesului de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, conform Ordinului 2701 / 2010.
• Răspunsul la observaţiile primite va fi transmis pe e-mail sau prin poștă, în termen de maxim 15 zile de
la primirea tuturor observațiilor.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
• 15.06.2026 – 29.06.2026 (15 zile) – Afișare pe site-ul primăriei, la avizierul primăriei, și pe teren a panoului / panourilor de consultare privind propunerile planului de urbanism și perioadă de primire observații și propuneri de la vecinii direcți, factorii interesați sau potențial afectați.
• 30.06.2026 – 14.07.2026 (15 zile) – Modificarea propunerilor (acolo unde este necesar) sau justificarea
motivată a refuzului de modificare de către proiectant.
• 15.07.2026 – 24.07.2026 (10 zile) – Răspuns în scris celor care au trimis opinii/observații.
• După predarea către primărie a versiunii finale a planului de urbanism, și până la aprobarea planului de
urbanism prin HCL, acesta, împreună cu raportul de consultare și raportul de specialitate va fi disponibil
pe site-ul primăriei.
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