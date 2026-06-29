Alba sub COD ROȘU de CANICULĂ. Măsuri de sprijin pentru populație în județ: Unde sunt amplasate puncte de hidratare și de prim ajutor

Autoritățile reamintesc cetățenilor măsurile de sprijin disponibile și recomandările pentru protejarea sănătății în această perioadă, în contextul avertizării meteorologice Cod Roșu privind valul de căldură persistent, canicula și disconfortul termic deosebit de accentuat, valabilă în județul Alba în perioada 28 iunie, ora 10.00 – 1 iulie, ora 10.00.

Începând de astăzi, Crucea Roșie Română – Filiala Alba a operaționalizat trei puncte de hidratare și acordare a primului ajutor, destinate sprijinirii populației pe durata perioadei caniculare. Acestea funcționează în următoarele locații:

-Municipiul Alba Iulia – zona Primăriei municipiului Alba Iulia;

-Municipiul Alba Iulia – Bulevardul Transilvaniei, zona magazinului Dacia;

-Municipiul Aiud – zona Primăriei municipiului Aiud.

În cadrul acestor puncte, cetățenii beneficiază de apă pentru hidratare, acordarea primului ajutor, măsurarea tensiunii arteriale, determinarea glicemiei și recomandări pentru prevenirea efectelor generate de temperaturile extreme.

De asemenea, reamintim că, prin parteneriatul încheiat între Direcția de Sănătate Publică Alba, Colegiul Farmaciștilor din România – Filiala Alba și Crucea Roșie Română – Filiala Alba, în mai multe farmacii din județ sunt organizate puncte de prim ajutor pe perioada caniculei.

Potrivit prognozei meteorologice, în această perioadă sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41°C, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 17 și 25°C, fiind caracteristice nopți tropicale. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic.

Pentru reducerea riscurilor asupra sănătății, cetățenii sunt îndemnați:

-să evite expunerea prelungită la soare, în special între orele 11.00 și 18.00;

-să consume suficiente lichide și să evite consumul de băuturi alcoolice;

-să poarte haine lejere, de culori deschise, și să își protejeze capul;

-să evite efortul fizic intens în aer liber;

-să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu afecțiuni cronice;

-să apeleze la punctele de hidratare și prim ajutor sau la farmaciile partenere, dacă resimt efectele temperaturilor ridicate.

Instituția Prefectului – Județul Alba monitorizează permanent evoluția situației, împreună cu instituțiile cu atribuții în domeniu, pentru asigurarea măsurilor necesare protejării populației pe întreaga perioadă de valabilitate a avertizării meteorologice.

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