Curier Județean

Puncte de prim ajutor și hidratare amenajate în Alba Iulia împotriva caniculei: Unde sunt amplasate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Puncte de prim ajutor și hidratare amenajate în Alba Iulia împotriva caniculei: Unde sunt amplasate

În contextul avertizărilor de caniculă, Primăria Municipiului Alba Iulia, împreună cu Crucea Roșie Română – Filiala Alba, a pus la dispoziția cetățenilor mai multe puncte de prim ajutor și hidratare, funcționale în intervalul 11:00–17:00, în zilele cu temperaturi extreme.

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Mesajul publicat de Primăria Alba Iulia cu privire punctele de prim-ajutor din Alba Iulia: 

Pentru protejarea sănătății cetățenilor în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă, Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Crucea Rosie Romana Filiala Alba organizează, în zilele cu temperaturi extreme, două puncte de prim ajutor și hidratare, disponibile în intervalul orar 11:00 – 17:00:

  • Sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia – Calea Moților nr. 5A
  • Dacia Market – Bulevardul Transilvaniei

În cadrul acestor puncte, persoanele afectate de temperaturile ridicate pot beneficia de:

  • asistență de primă necesitate;
  • recomandări pentru prevenirea efectelor caniculei;
  • apă potabilă pentru hidratare.

Totodată, informăm cetățenii că fântânile arteziene sunt funcționale, iar cișmelele publice din municipiul Alba Iulia sunt disponibile pentru hidratarea populației pe întreaga durată a perioadei cu temperaturi ridicate.

Recomandări pentru perioada caniculară:

  • consumați lichide în mod regulat, chiar dacă nu resimțiți senzația de sete;
  • evitați deplasările și activitățile fizice intense în intervalele cu temperaturi maxime;
  • purtați haine lejere, de culori deschise, și utilizați mijloace de protecție solară;
  • acordați o atenție deosebită copiilor, persoanelor vârstnice și celor care suferă de afecțiuni cronice.

Primăria Municipiului Alba Iulia și Crucea Roșie Alba rămân la dispoziția cetățenilor pentru sprijin și informare pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice.

Numere utile:

  • 112 – Apel unic de urgență;
  • Serviciul de Ambulanță Județean Alba: 0258 834 211;
  • Direcția de Sănătate Publică Alba: 0258 835 243;
  • Direcția de Asistență Socială Alba Iulia: 0258 810 415.

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