Preșcolarii de la Grădinița Nr. 9 Alba Iulia au colectat fructe și legume pentru Casa de tip familial „Sfântul Vasile cel Mare”: „Dăruind vei dobândi!”

„Nu contează cât de mult dăruim, ci câtă iubire punem în dăruire” – este unul dintre frumoasele îndemnuri ale Părintelui Nicolae Steinhardt, unul dintre cei mai renumiți duhovnici ai Bisericii Ortodoxe. Acesta ne îndeamnă să oferim un zâmbet, o floare, compasiune celor năpăstuiți și mângâiere celor necăjiți, amintindu-ne că orice gest de dragoste, venit din inimă, este bineplăcut lui Dumnezeu.

Pornind de la aceste gânduri bune și cu inimile deschise spre cei aflați în nevoie, preșcolarii, părinții și cadrele didactice de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 din Alba Iulia s-au alăturat și în acest an campaniei sociale „Săptămâna legumelor și a fructelor donate”, desfășurată în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC).

Campania se desfășoară în perioada 24–28 noiembrie 2026 și presupune colectarea de legume și fructe de către preșcolari, în spiritul solidarității, al generozității și al grijii față de semenii noștri.

Donațiile strânse au ajuns la Casa de tip familial „Sfântul Vasile cel Mare” din Alba Iulia, acolo unde aceste daruri vor aduce, cu siguranță, bucurie și sprijin celor care au nevoie.

„Adresăm mulțumiri sincere părinților, copilașilor și cadrelor didactice pentru implicare, generozitate și toate donațiile oferite. Recunoștință pentru fiecare mână de ajutor și pentru fiecare gest făcut din suflet!

Uneori nu putem schimba lumea, dar putem schimba ziua cuiva, iar acest lucru înseamnă enorm”, au transmis reprezentanții grădiniței.

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