A 18-a ediție a Festivalului Național de Folclor ”Strugurele de Aur” a debutat joi, la Alba Iulia. 40 de concurenţi şi alte noutăţi pentru ediţia Anului Centenar, care se desfăşoară în perioada 6-9 septembrie

Joi, a debutat cea de-a 18-a ediție a Festivalului Național de Folclor ”Strugurele de Aur”, ”eveniment emblemă pentru cultura tradițională românească, dintre granițe și de pretutindeni, acolo unde se manifestă”, după cum spunea președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, la conferința de presă prilejuită de deschiderea acestei ediții, care se desfăşoară în perioada 6-7 septembrie.

La preselecțiile concursului s-au înscris 85 de doritori, dintre care 40 au intrat în concurs, cu patru mai mulți decât anul trecut.

Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” din acest an vine cu o serie de noutăți care îl face cu atât mai special. În An Centenar, vor urca pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia și concurenți din regiunile istorice în care spiritul românesc arde viu, respectiv din Serbia, Bulgaria, Republica Moldova și Kazahstan, urmași ai românilor deportați din Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. O nouă secțiunea a fost adăugată concursului, ”Cântec de Mare Unire”, care va beneficia de un premiu aparte. De altfel un premiu în plus va fi oferit de Orchestra Jidvei.

”Festivalul ”Strugurele de Aur” este, pe lângă cei doi copii naturali, cele două fete de care sunt deosebit de mândru, copilul meu de suflet. Și dincolo de afinitatea mea pentru folclor am convingerea că numai prin conservarea lui vom reuși să rămânem cu adevărat români. Această ediție este una cu totul deosebită, cu cea mai mare încărcătură emoțională, la primul an de centenar al României Dodoloațe, cum îmi place să aud spunându-se. Vorbim astăzi despre unitatea marelui spirit românesc, care nu poate fi transmis decât prin educație generațiilor viitoare. Spiritul românesc transcede granițele României Centenare!”, a declarat Claudiu Necșulescu.

Pentru compania Jidvei, una dintre valorile fundamentale ale filosofiei este educația şi începând de anul acesta, Festivalul include o serie de acțiuni și evenimente prin care să îmbogățească universul cunoștințelor tinerilor concurenți. În acest sens, programul concurenților va include participarea la ateliere de folclor și istorie, vizitarea Expoziției etnografice a Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, vizitarea podgoriei și a cramelor Jidvei. Totodată, Caponiera din Cetatea Alba Carolina a găzduit marți, 4 septembrie, șezătoarea ”Tezaur Folcloric” la care au participat concurenții Festivalului, elevi din cadrul instituțiilor de învățământ de specialitate din județul Alba (Liceul de Arte ”Regina Maria”, Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură ”Augustin Bena”, Palatele Copiilor, Seminarul Teologic), dar și publicul larg.

Juriul celei de-a 18-a ediții a Festivalului Național de Folclor ”Strugurele de Aur” are 11 membri, președinte fiind conf. univ. dr. Rodica Nicolaescu de la Universitatea Națională de Muzică București, departamentul de Muzicologie și Științele educației muzicale, care s-a declarat onorată de ocazia de a contribui la ”mai binele României” prin promovarea folclorului românesc. Din completul juriului face parte și Alexandru Pal, dirijor și director al Centrului Cultural ”Augustin Bena” din Alba Iulia, alături de jurați din diverse zone geografice ale României și chiar din afara ei, prin prezența directorului Filarmonicii din Novi Sad, Serbia.

Referitor la juriu, Claudiu Necşulescu a spus: ”De la ediție la ediție am încercat să avem parte de un juriu cât mai variat în ceea ce privește regiunile geografice de proveniență și, mai mult, sistemul de jurizare a evoluat, astfel că astăzi acesta este dat de treimea medie, care se calculează imediat după prestația concurentului, fără a se trece la următorul până când acesta nu este notat.

La Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” jurizarea este obiectivă şi punctuală. Claudiu Necșulescu îşi aminteşte de prima ediţie, când regretata Mărioara Murărescu l-a întrebat dacă are vreo preferință. ”Doamnă, nu am decât una, să fiți cât se poate de obiectivi!”, i-a răspuns acesta. ”Acești interpreți își cunosc valorarea iar subiectivismul juriului ar putea marca pe viață un copil care ar putea alege să nici nu mai continue pe acest drum în eventualitatea unui rezultat nefavorabil deși el ar fi meritat altceva”, a spus președintle Companiei Jidvei.

Le dorim succes concurenților şi felicitări organizatorilor: Compania Jidvei și Consiliul Județean Alba.

Daniela STOIA

