Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară
Echipa de casting a emisiunii „Schimb de mame”, difuzată de Prima TV, a dat startul înscrierilor pentru noul sezon și caută familii care își doresc să trăiască o experiență inedită.
Pot participa familii cu unul sau mai mulți copii cu vârsta de până la 18 ani, care locuiesc într-un apartament sau o casă cu minimum două camere. Sunt binevenite atât familiile clasice, cât și cele monoparentale sau reconstruite.
În prima parte a experienței, filmările au loc în propria locuință, pentru a surprinde viața de zi cu zi a familiei. Ulterior, mamele fac schimb de familii și locuiesc pentru câteva zile în casa celeilalte participante, având ocazia să descopere un stil de viață diferit și să se adapteze unor noi reguli și obiceiuri.
Participarea este remunerată, premiul fiind acordat pe bază de contract la finalul filmărilor. De asemenea, toate cheltuielile aferente participării sunt acoperite de producția emisiunii.
Pentru familiile care dețin o afacere, participarea poate reprezenta și o oportunitate de promovare în cadrul emisiunii.
„Schimb de mame” este un reality show bazat pe experiențe reale de viață. Nu sunt folosiți actori, iar poveștile prezentate în emisiune sunt autentice, potrivit unui comunicat de presă transmis de organizatori.
Persoanele interesate pot solicita mai multe informații și se pot înscrie la numărul de telefon: 0730 464 260.
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