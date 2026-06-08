Bătaie, fractură gravă și… 8 ani ani de proces: Dosar penal închis prin prescripție, dar cu despăgubiri menținute de Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a pus capăt unui dosar început după o altercație violentă petrecută în 2018 la un restaurant, soldată cu fracturarea piciorului victimei și aproximativ 80 de zile de îngrijiri medicale.

Deși răspunderea penală a inculpaților s-a prescris, instanța a confirmat existența faptelor și a menținut obligația acestora de a plăti despăgubiri civile, modificând însă modul de repartizare a sumelor.

Potrivit hotărârii definitive pronunțate luni, 8 iunie 2026, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 23 septembrie 2018, pe fondul unui conflict preexistent. Instanța a reținut că unul dintre inculpați a lovit victima, care s-a dezechilibrat și a căzut, fracturându-și piciorul stâng, iar cel de-al doilea inculpat a continuat agresiunea în timp ce aceasta se afla deja la pământ. Leziunile rezultate au necesitat între 75 și 80 de zile de îngrijiri medicale.

Procesul penal, stins prin prescripție

Judecătoria dispusese încă din 2025 încetarea procesului penal, constatând că termenul de prescripție de cinci ani expirase în septembrie 2023. Instanța a aplicat jurisprudența constituțională privind întreruperea prescripției și a concluzionat că răspunderea penală nu mai putea fi angajată.

Cu toate acestea, legea obligă instanța să soluționeze latura civilă chiar și atunci când procesul penal încetează din cauza prescripției. Astfel, judecătorii au continuat analiza prejudiciului produs victimei și a răspunderii civile a inculpaților.

Inculpații au cerut achitarea

În apel, cei doi inculpați au susținut că probele nu demonstrează fără dubiu implicarea lor în producerea fracturii și au invocat lipsa unei legături clare de cauzalitate între loviturile aplicate și leziunile suferite de victimă. Ei au contestat inclusiv identificarea unuia dintre agresori în imaginile video aflate la dosar și au solicitat achitarea sau, în subsidiar, menținerea încetării procesului penal.

Curtea de Apel a respins aceste argumente, apreciind că imaginile video, rapoartele medico-legale și celelalte probe administrate demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă implicarea inculpaților. Judecătorii au arătat că fără lovitura aplicată de principalul agresor victima nu ar fi căzut și nu și-ar fi fracturat piciorul, iar agresiunile ulterioare nu pot fi separate de rezultatul vătămător produs.

Victima, considerată responsabilă în proporție de 40%

Unul dintre cele mai disputate aspecte ale procesului a fost gradul de culpă atribuit victimei. Aceasta a susținut în apel că instanța de fond i-a imputat în mod exagerat o contribuție de 40% la producerea prejudiciului.

Curtea de Apel Alba Iulia a menținut însă această evaluare. Potrivit judecătorilor, imaginile video și declarațiile martorilor arată că victima se afla în stare de ebrietate, a avut o atitudine agresivă și a contribuit la escaladarea conflictului. Instanța a subliniat că aceste împrejurări nu justifică violențele exercitate asupra sa, dar au avut un rol în lanțul cauzal care a dus la producerea vătămărilor.

În același timp, Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit că responsabilitatea între cei doi inculpați nu este egală: principalul agresor poartă 90% din răspundere, iar celălalt 10%.

Daune morale menținute

Victima a cerut majorarea despăgubirilor morale la 50.000 de lei, invocând gravitatea leziunilor, intervenția chirurgicală, perioada lungă de recuperare și incapacitatea temporară de muncă.

Curtea de Apel Alba Iulia a considerat însă că suma stabilită de prima instanță este echitabilă. Judecătorii au reținut că victima a suportat o fractură gravă, intervenții medicale și aproximativ 80 de zile de îngrijiri medicale, dar au apreciat că valoarea de referință de 40.000 de lei, redusă ulterior în funcție de culpa concurentă a victimei, oferă o compensație rezonabilă pentru suferințele fizice și psihice suportate.

Pe latura materială, instanța a respins mare parte din pretențiile victimei, arătând că numeroase cheltuieli invocate nu au fost susținute prin documente justificative. Au fost respinse astfel sumele solicitate pentru spitalizare, convalescență și medicație, întrucât nu au fost prezentate facturi, chitanțe sau alte dovezi concrete.

Curtea a admis însă parțial cererea privind pierderea veniturilor în perioada concediilor medicale și a majorat valoarea daunelor materiale acordate victimei.

Prin decizia definitivă de luni, 8 iunie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a admis parțial apelurile formulate atât de inculpați, cât și de partea civilă, desființând în parte sentința primei instanțe numai cu privire la latura civilă.

Instanța a stabilit ca victima să primească 24.000 lei daune morale, 708,19 lei daune materiale, plus dobândă legală penalizatoare calculată de la data producerii prejudiciului.

Din aceste sume, principalul inculpat va suporta aproximativ 90%, iar celălalt 10%, potrivit gradului de participare reținut de instanță. De asemenea, cei doi au fost obligați să achite și despăgubiri către spitalul care a suportat costurile tratamentului victimei, precum și o parte din cheltuielile de judecată.

sursa: ReJust

foto: cu rol ilustrativ

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