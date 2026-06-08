Ştirea zilei

FOTO | Eric și Eduard Radu, de la „Românii au talent” la… Festivalul Cireșelor 2026, de la Hăpria

Ioana Oprean

Publicat

acum 50 de minute

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ALBA FEST 2026

Eric și Eduard Radu, de la „Românii au talent” la… Festivalul Cireșelor 2026, de la Hăpria

Ediția 2026 a Festivalului Cireșelor de la Hăpria, desfășurată în perioada 6-7 iunie, a fost cu totul specială – o sărbătoare vie și plină de bucurie, unde fiii și fiicele satului s-au reîntâlnit acasă, în marea familie a comunei Ciugud.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Hăprienii, împreună cu Primăria Comunei Ciugud, fiind o sărbătoare a întregii comunități.

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„Ziua de sâmbătă a fost dedicată în totalitate copilăriei și sportului. Satul a răsunat de jocurile celor mici, iar terenul de sport a vibrat la meciurile de fotbal pline de adrenalină. Când s-a lăsat seara, am privit cu toții spre cer, la un foc de artificii absolut spectaculos.

Duminică, Hăpria a îmbrăcat straiele de sărbătoare și s-a lăsat purtată de autenticitatea și frumusețea folclorului românesc. Artiști dragi ne-au trecut pragul, însă marii cuceritori ai serii au fost micuții Eric și Eduard Radu – puștii-fenomen pe care îi știți de la „Românii au talent” – care pur și simplu au topit inimile publicului cu talentul lor uriaș.

Credeți că au lipsit cireșele? Nu au lipsit, ba, din contră, au fost vedetele festivalului. Gospodinele satului au pregătit un tort-surpriză cu cireșe, lung de câțiva metri. A fost deliciul suprem care ne-a adunat pe toți la o masă mare, ca într-o adevărată familie.

Mulțumim tuturor celor care au fost prezenți și au pus suflet în această manifestare. Felicitări Asociației Hăprienii și tuturor celor care au reînviat tradițiile și obiceiurile comunității locale!”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.

foto: Alex David/ Asociația Hăprienii

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