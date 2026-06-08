FOTO | Dansatoarele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, calificate pentru a 7-a oară la Campionatele Europene de dans: Calificativul „Gold” s-a strigat de 18 ori pentru Alba Iulia la Târgu Secuiesc
Dansatoarele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, calificate pentru a 7-a oară la Campionatele Europene de dans: Calificativul „Gold” s-a strigat de 18 ori pentru Alba Iulia la Târgu Secuiesc
Calificativul „Gold” s-a strigat de 18 ori pentru Alba Iulia la Târgu Secuiesc, unde a avut loc etapa de calificare penttu Campionatele Europene de Dans MLTSZ.
Participând pentru a șaptea oară, în acest an, cu un număr de 29 de sportive, Școala de Dans Chirilă s-a calificat cu toate cele 18 coregrafii prezentate în concurs.
„Cuvintele simple nu pot descrie exact bucuria, satisfacția și mândria pe care le simt când văd rezultatele muncii copiilor și ale mele implicit. Efortul nu este singular ci implică o întreagă echipă, căreia țin să îi mulțumesc. Este vorba despre șoțul meu Alex, părinților și tuturor susținătorilor noștri”, spune Bianca Chirilă, instructorul celor trei echipe.
Astfel, vor pleca la Balaton, de pe locul I, Apulum Dance cu „Ancient Greek și Grease”, Spirit Liber cu „Spiders și Country”, Friends all ages cu „She made me monster”, Gymnastic Queens cu „Wizard of Oz și Angels by the wings”, solo-urile Ana Boescu, Antonia Szakacs, Lorena Sunzuiana, Alesia Hațegan, Iarina Barbu, Maria Andreica, Miruna Barbu și duo-urile Anastasia Stoian și Sofia Perju, Carla Bala și Raluca Mihețiu, Nicole Pușcaș și Ema Popescu, Miruna Barbu și Ariana Cosma.
Acestui grup se va alătura sportiva Alexa Chirilă cu solo, calificată prin expertiza video.
Campionatele Europene de dans MLTSZ se vor desfășura la Balaton în perioada 22-28 iunie 2026.
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