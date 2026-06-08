22 martie 2026 | De la Roma la Alba Iulia: Cipriana Smărăndescu aduce muzica lui Bach într-un concert special acasă
22 martie 2026 | De la Roma la Alba Iulia: Cipriana Smărăndescu aduce muzica lui Bach într-un concert special acasă
Un artist născut la Alba Iulia și format pe scenele europene revine în fața publicului local: Cipriana Smărăndescu susține duminică, un concert de orgă dedicat muzicii lui Johann Sebastian Bach.
Un drum care începe acasă
Duminică, 22 martie, de la ora 18:00, în Biserica Evanghelică din Alba Iulia, publicul este invitat la un concert de orgă care aduce împreună rafinamentul și emoția. Intrarea este liberă.
Născută la Alba Iulia și formată la București, Cipriana Smărăndescu trăiește și creează de peste două decenii la Roma. Prezența sa la Alba Iulia nu este doar un recital; este o legătură vie între orașul natal și parcursul său internațional.
Bach – muzică care trăiește în spațiu și timp
Programul serii include fragmente din „Variațiunile Goldberg” (BWV 988), lucrare de referință în repertoriul baroc, cu o profunzime care invită la introspecție.
Pentru Cipriana Smărăndescu, muzica barocă este un spațiu al echilibrului între rigoare și expresivitate, pe care o explorează constant atât la orgă, cât și la clavecin. Experiența acumulată pe scene din România și din Europa îi permite să ofere interpretări care ating publicul atât intelectual, cât și emoțional.
O voce istorică: orga de la Biserica Evanghelică
Concertul va pune în valoare orga construită în 1897 de Karl Einschenk (Brașov). Sub mâinile artistei, instrumentul devine o voce vie, gravă și luminoasă în același timp, care face ca fiecare notă să respire și să transforme muzica într-o experiență aproape meditativă.
O întâlnire care contează
Evenimentul nu este doar despre muzică: este o reîntâlnire între un artist și comunitatea care l-a format, între trecut și prezent, între loc și lume. Este o experiență sonoră și emoțională unică pentru publicul din Alba Iulia.
Concertul este organizat cu sprijinul Asociației Arca Talentelor și face parte din inițiativele dedicate promovării muzicii clasice și valorificării instrumentelor istorice.
Invitație
Există concerte care se ascultă și concerte care se simt. Cel de duminică, de la Biserica Evanghelică din Alba Iulia, cu Cipriana Smărăndescu, promite să fie din a doua categorie.
Intrarea este liberă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
FOTO | Elevii militari din Alba, locul III la concursul de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Au parcurs trei probe, una teoretică și două probe practice
Elevii militari din Alba, locul III la concursul de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Au parcurs trei probe, una teoretică și două probe practice Echipa Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a clasat pe Locul III la faza județeană a Concursului cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”. Elevul […]
FOTO | Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ
Concursul ,,Micii Pietoni”, ediția XXII, la Grădinița nr. 11 din Alba Iulia: Diplome, medalii, „permise de pieton” și premii generoase pentru cele 17 echipaje din județ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Alba Iulia a găzduit astăzi cea de-a XXII-a ediție a concursului pentru preșcolari „Micii pietoni”. Organizatorii evenimentului sunt Grădinița cu Program Prelungit Nr. […]
Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere
Peste 400 de elevi din Alba Iulia, implicați în proiectul „EU Generation – Tinerii care dau voce Europei”. Ateliere, jocuri educaționale și peer to peer în școlile partenere Cu zâmbete, aprecieri și mulțumiri s-a încheiat proiectul prin care valorile, beneficiile și rezultatele Uniunii Europene, în contextul Zilei Europei, au ajuns la peste 400 de elevi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Succes de conservare: Trei pui de barză eclozați la o grădină zoologică din Transilvania
Succes de conservare: Trei pui de barză eclozați la o grădină zoologică din Transilvania Trei pui sănătoși de barză albă...
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară Echipa de casting a...
Știrea Zilei
FOTO | Eric și Eduard Radu, de la „Românii au talent” la… Festivalul Cireșelor 2026, de la Hăpria
Eric și Eduard Radu, de la „Românii au talent” la… Festivalul Cireșelor 2026, de la Hăpria Ediția 2026 a Festivalului...
Bătaie, fractură gravă și… 8 ani ani de proces: Dosar penal închis prin prescripție, dar cu despăgubiri menținute de Curtea de Apel Alba Iulia
Bătaie, fractură gravă și… 8 ani ani de proces: Dosar penal închis prin prescripție, dar cu despăgubiri menținute de Curtea...
Curier Județean
FOTO | Dansatoarele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, calificate pentru a 7-a oară la Campionatele Europene de dans: Calificativul „Gold” s-a strigat de 18 ori pentru Alba Iulia la Târgu Secuiesc
Dansatoarele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, calificate pentru a 7-a oară la Campionatele Europene de dans: Calificativul „Gold”...
Peste 93.000 de lei pentru un pachet software educațional la Școala Gimnazială Singidava Cugir
Peste 93.000 de lei pentru un pachet software educațional la Școala Gimnazială Singidava Cugir Școala Gimnazială „Singidava” din Cugir continuă...
Politică Administrație
FOTO | Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului
Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față...
FOTO | Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere Primăria Comunei Săsciori...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...