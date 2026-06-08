FOTO | Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Primăria Comunei Săsciori a lansat, în 5 iunie 2026, procedura de achiziție pentru implementarea proiectului „Modernizare Străzi în Comuna Săsciori II, județul Alba”, o investiție care urmărește creșterea gradului de accesibilitate și siguranță rutieră pentru locuitorii comunei.
Potrivit documentației publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), lucrările vizează modernizarea unor tronsoane de străzi cu o lungime totală de aproximativ 925 de metri liniari.
Proiectul reprezintă o nouă etapă în programul de dezvoltare a infrastructurii locale derulat de administrația publică din Săsciori, având ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea confortului pentru cetățeni. Modernizarea rețelei stradale va contribui la reducerea costurilor de întreținere a drumurilor, la fluidizarea traficului și la creșterea siguranței participanților la trafic.
Conform anunțului de licitație, contractul, în valoare de 1.326.931 de lei (fără TVA) are ca obiect execuția lucrărilor de drumuri, iar ofertele pot fi depuse până la data de 23 iunie 2026.
Autoritățile locale consideră că dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă una dintre prioritățile administrației, având un impact direct asupra calității vieții locuitorilor și asupra atractivității economice a comunei. Prin implementarea acestui proiect, comunitatea va beneficia de condiții mai bune de deplasare, atât pentru traficul local, cât și pentru accesul către obiectivele economice și turistice din zonă.
Proiectul „Modernizare Străzi în Comuna Săsciori II, județul Alba” se înscrie în seria investițiilor realizate în ultimii ani pentru modernizarea infrastructurii publice din comună, contribuind la dezvoltarea durabilă a localităților componente și la creșterea nivelului de trai al cetățenilor.
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