Peste 93.000 de lei pentru un pachet software educațional la Școala Gimnazială Singidava Cugir
Peste 93.000 de lei pentru un pachet software educațional la Școala Gimnazială Singidava Cugir
Școala Gimnazială „Singidava” din Cugir continuă implementarea proiectului finanțat prin PNRR pentru reducerea abandonului școlar, una dintre investițiile importante vizând digitalizarea procesului educațional.
În acest sens, unitatea de învățământ a lansat, în 5 iunie 2026 o procedură de achiziție pentru un pachet software educațional în valoare estimată de 93.512,66 lei, fără TVA.
Achiziția face parte din proiectul „Reducerea abandonului școlar al Școlii Gimnaziale Singidava Cugir”, cod F-PNRAS-2-3-2024-0107, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).
Contractul de finanțare a fost semnat în noiembrie 2024, iar implementarea proiectului se desfășoară până în iunie 2026.
Lotul 3, dedicat pachetului software educațional, are codul CPV 48218000-9 – „Pachete software pentru gestionarea licențelor” și urmărește dotarea școlii cu instrumente digitale care să sprijine activitățile de predare, învățare și recuperare școlară desfășurate în cadrul proiectului.
Investiția în tehnologie este parte a unui program mai amplu prin care școala își propune să crească participarea elevilor la activitățile educaționale, să îmbunătățească rezultatele școlare și să reducă riscul de abandon școlar în rândul celor aproximativ 180 de elevi incluși în grupul țintă al proiectului. Printre activitățile finanțate se numără ore remediale, activități de sprijin educațional și măsuri de modernizare a procesului didactic prin utilizarea resurselor digitale.
Procedura de achiziție este derulată prin procedură simplificată, iar ofertele pentru furnizarea pachetului software educațional sunt evaluate conform criteriilor stabilite în documentația de atribuire publicată de autoritatea contractantă.
foto: arhivă
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