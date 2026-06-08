VIDEO | Succes de conservare: Trei pui de barză eclozați la o grădină zoologică din Transilvania
Succes de conservare: Trei pui de barză eclozați la o grădină zoologică din Transilvania
Trei pui sănătoși de barză albă (Ciconia ciconia) au eclozat duminică, 7 iunie 2026, în Poiana Lemurilor din cadrul Grădinii Zoologice din Târgu Mureș. Părinții micilor înaripate sunt exemplare rănite și salvate din mediul sălbatic, primite prin parteneriatul cu Grupul Milvus. Deși berzele adulte prezintă leziuni permanente care nu le mai permit supraviețuirea în libertate, acestea au format o pereche stabilă în cadrul instituției. În ceea ce privește planurile de viitor, odată ce puii vor deveni independenți, vor fi reintroduși în habitatele lor naturale.
Acest eveniment reprezintă un pas important în ceea ce privește conservarea speciilor și subliniază rolul modern al grădinilor zoologice ca centre de reabilitare și protecție a faunei. Inițiativa are o semnificație profundă pentru biodiversitatea locală, asigurând o nouă generație viabilă de păsări care vor sprijini repopularea naturală.
Barza albă rămâne o specie emblematică, însă presiunea factorilor antropici impune măsuri stricte de monitorizare. Familia de berze poate fi deja observată de vizitatorii grădinii, și sperăm că, în cel mai scurt timp, să implementăm un sistem de monitorizare video digital. Astfel, publicul va putea urmări live evoluția și creșterea puilor prin intermediul unei camere web, promovând totodată educația ecologică în rândul comunității.
Despre Grădina Zoologică din Târgu Mureș:
Grădina Zoologică din Târgu Mureș este cea mai mare grădină zoologică din România, un centru de excelență dedicat conservării biodiversității, bunăstării animalelor și educației ecologice. Prin participarea activă la programe naționale și internaționale de conservare și prin crearea de habitate naturale adaptate, instituția promovează respectul față de natură și educă publicul în spiritul protejării mediului înconjurător.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară Echipa de casting a emisiunii „Schimb de mame”, difuzată de Prima TV, a dat startul înscrierilor pentru noul sezon și caută familii care își doresc să trăiască o experiență inedită. Pot participa familii cu unul sau mai mulți copii […]
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 21 iunie 2026: Căldură mare, dar și ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi VREMEA în Transilvania până în 21 iunie 2026: Căldură mare, dar și ploi și furtuni. Prognoza meteo pe 2 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității luni, 8 iunie 2026 prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, în Transilvania vremea va fi caldă și foarte caldă, […]
Ilie Bolojan, după discuția cu premierul desemnat Eugen Tomac: ,,A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”
Ilie Bolojan, după discuția cu premierul Eugen Tomac: ,,A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri” Liderul PNL și premierul demis, Ilie Bolojan, a afirmat luni că discuția purtată cu Eugen Tomac a fost una în care „ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri”. Acesta a precizat că viitorul executiv trebuie să […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Succes de conservare: Trei pui de barză eclozați la o grădină zoologică din Transilvania
Succes de conservare: Trei pui de barză eclozați la o grădină zoologică din Transilvania Trei pui sănătoși de barză albă...
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară
Emisiunea „Schimb de mame” revine cu un nou sezon și caută familii participante din întreaga țară Echipa de casting a...
Știrea Zilei
FOTO | Eric și Eduard Radu, de la „Românii au talent” la… Festivalul Cireșelor 2026, de la Hăpria
Eric și Eduard Radu, de la „Românii au talent” la… Festivalul Cireșelor 2026, de la Hăpria Ediția 2026 a Festivalului...
Bătaie, fractură gravă și… 8 ani ani de proces: Dosar penal închis prin prescripție, dar cu despăgubiri menținute de Curtea de Apel Alba Iulia
Bătaie, fractură gravă și… 8 ani ani de proces: Dosar penal închis prin prescripție, dar cu despăgubiri menținute de Curtea...
Curier Județean
FOTO | Dansatoarele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, calificate pentru a 7-a oară la Campionatele Europene de dans: Calificativul „Gold” s-a strigat de 18 ori pentru Alba Iulia la Târgu Secuiesc
Dansatoarele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, calificate pentru a 7-a oară la Campionatele Europene de dans: Calificativul „Gold”...
Peste 93.000 de lei pentru un pachet software educațional la Școala Gimnazială Singidava Cugir
Peste 93.000 de lei pentru un pachet software educațional la Școala Gimnazială Singidava Cugir Școala Gimnazială „Singidava” din Cugir continuă...
Politică Administrație
FOTO | Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față de 2025, la bugetul județului
Balastierele și exploatările de agregate minerale din Alba, tot mai aproape de legalitate: Încasări cu 2 milioane mai mari față...
FOTO | Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere
Modernizarea străzilor din comuna Săsciori continuă: Investiție de peste 1,3 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere Primăria Comunei Săsciori...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...