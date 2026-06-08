VIDEO | Succes de conservare: Trei pui de barză eclozați la o grădină zoologică din Transilvania

Succes de conservare: Trei pui de barză eclozați la o grădină zoologică din Transilvania

Trei pui sănătoși de barză albă (Ciconia ciconia) au eclozat duminică, 7 iunie 2026, în Poiana Lemurilor din cadrul Grădinii Zoologice din Târgu Mureș. Părinții micilor înaripate sunt exemplare rănite și salvate din mediul sălbatic, primite prin parteneriatul cu Grupul Milvus. Deși berzele adulte prezintă leziuni permanente care nu le mai permit supraviețuirea în libertate, acestea au format o pereche stabilă în cadrul instituției. În ceea ce privește planurile de viitor, odată ce puii vor deveni independenți, vor fi reintroduși în habitatele lor naturale.

Acest eveniment reprezintă un pas important în ceea ce privește conservarea speciilor și subliniază rolul modern al grădinilor zoologice ca centre de reabilitare și protecție a faunei. Inițiativa are o semnificație profundă pentru biodiversitatea locală, asigurând o nouă generație viabilă de păsări care vor sprijini repopularea naturală.

Barza albă rămâne o specie emblematică, însă presiunea factorilor antropici impune măsuri stricte de monitorizare. Familia de berze poate fi deja observată de vizitatorii grădinii, și sperăm că, în cel mai scurt timp, să implementăm un sistem de monitorizare video digital. Astfel, publicul va putea urmări live evoluția și creșterea puilor prin intermediul unei camere web, promovând totodată educația ecologică în rândul comunității.

Despre Grădina Zoologică din Târgu Mureș:

Grădina Zoologică din Târgu Mureș este cea mai mare grădină zoologică din România, un centru de excelență dedicat conservării biodiversității, bunăstării animalelor și educației ecologice. Prin participarea activă la programe naționale și internaționale de conservare și prin crearea de habitate naturale adaptate, instituția promovează respectul față de natură și educă publicul în spiritul protejării mediului înconjurător.

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