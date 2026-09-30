Video | Protest al transportatorilor din Alba împotriva sistemului TollRo: ,,Cine l-a făcut nu are habar de ceea ce înseamnă transport”
Protest al transportatorilor din Alba împotriva sistemului TollRo: ,,Cine l-a făcut nu are habar de ceea ce înseamnă transport”
Transportatorii din Alba protestează miercuri, 30 septembrie 2026, față de introducerea noului sistem TollRo, care ar urma să înlocuiască rovinieta pentru camioanele de peste 3,5 tone.
Aceștia acuză că, odată cu introducerea noului sistem, ar putea ajunge să plătească de până la șase ori mai mult.
Protestul a început în zona Izvorul lui Homoșteanu, de unde transportatorii se deplasează pe Centura municipiului Alba Iulia, întorc în zona Alba Iulia Nord, iar apoi își continuă traseul spre Sebeș.
,,Problema este că sistemul nu funcționează. Dacă de mâine trebuie să circulăm, ce facem? Amenzile dacă vin, până ne judecăm, până ne luăm banii înapoi, automat sunt o grămadă de costuri. Va fi foarte grav. Treburile acestea trebuiau gândite de la început. Noi suntem în urmă. Am încercat să folosesc sistemul și nu funcționează, trebuia să mă loghez și nu mergea. Cine a făcut legile astea nu are habar de ceea ce înseamnă camion sau condiții. Noi construim pompe pe autostradă fără dușuri”, a explicat patronul KYM Transport pentru ziarulunirea.ro.
Dumitru Blaga, Asociația Operatorilor de Transport Rutier „APULUM”:
Dumitru Blaga, președinte al Asociației Operatorilor de Transport Rutier „APULUM”, spune că noul sistem TollRo ar putea duce la creșteri semnificative ale costurilor pentru transportatori și susține că aplicația nu este, în prezent, suficient de funcțională:
„Din păcate, suntem nevoiți să ieșim iarăși în stradă, deoarece autoritățile lansează o aplicație care, practic, ne bagă în faliment de la noapte, ora 00:00. Este vorba despre aplicația TollRo, o aplicație implementată prin programul PNRR, care, pe lângă faptul că va duce la o creștere a tarifului de utilizare a drumurilor publice din România de peste 800%, ne pune în imposibilitatea de a respecta această obligație și de a putea achita aceste tarife.
De ce spun asta? Aplicația respectivă nu este funcțională nici la această oră. Va fi pusă în funcțiune la ora 24:00, după câteva zile de teste în care a fost blocată și a avut foarte multe erori. Suntem în imposibilitatea de a putea porni mâine în cursă, deoarece, dacă pornim, amenda minimă pornește de undeva de la 2.000 de lei pentru un interval de 12 ore. Practic, la o cursă de București, tur-retur, suntem pasibili de o amendă de 4.000 de lei, plus taxele aferente, dobânzi și penalități.
Repet, pe lângă faptul că este o creștere exorbitantă, care, până la urmă, se va reflecta tot în prețurile de la raft, suntem în imposibilitatea de a respecta această lege.”, a explicat acesta.
Ce este TollRo
TollRo înlocuiește rovinieta fixă pe perioadă pentru vehiculele de marfă cu o taxă calculată în funcție de distanța efectiv parcursă pe rețeaua de drumuri administrată de CNAIR.
Aceasta este aplicată tuturor vehiculelor destinate transportului de marfă cu o masă totală autorizată mai mare de 3.5 tone, practic camioane și ansambluri de camioane.
Taxa variază în funcție de trei factori: masa totală autorizată a vehiculului, norma de poluare Euro și tipul de drum, autostradă sau drum expres față de drum național.
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