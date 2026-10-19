5 noiembrie 2026 | Oana Bozga-Pintea, alături de Ionuț Fulea și alți mari artiști, la BT Arena: Cursă specială din Alba Iulia pentru festivalul folcloric „Tinerețe”
Oana Bozga-Pintea, alături de Ionuț Fulea și alți mari artiști, la BT Arena: Cursă specială din Alba Iulia pentru festivalul folcloric „Tinerețe”
Să păstrăm folclorul viu înseamnă să-l ducem mai departe, pe scenă și în inimile celor tineri. Prin Festivalul „Tinerețe”, Oana Bozga-Pintea își urmează cu perseverență această misiune și aduce la Cluj-Napoca o seară în care cântecul românesc va fi sărbătorit alături de artiști îndrăgiți.
Pe 5 noiembrie 2026, de la ora 19:00, la BT Arena, Oana Bozga-Pintea va urca pe scenă alături de Ionuț Fulea, Matilda Pascal-Cojocărița, Mioara Velicu, Cornelia și Lupu Rednic și mulți alți interpreți.
Ansamblurile „Cindrelul-Junii Sibiului” și „Mărțișorul” vor întregi spectacolul, prezentat de Iuliana Tudor și dirijat de maestrul Ovidiu Barteș. Invitații speciali ai serii sunt îndrăgita trupă pop-rock Direcția 5.
„Este o seară pentru toți cei care iubesc tradițiile și cred că valorile culturale ale României merită apărate și transmise mai departe. Oana Bozga-Pintea merită să-i fim alături, iar locul nostru este în sală, la „Tinerețe”.
Pentru cei care vin la concert, este disponibilă și cursa specială „Tinerețe”, pe ruta Alba Iulia–BT Arena Cluj-Napoca. Spectacolul începe la ora 19:00, iar biletele se găsesc pe Entertix.ro și în librăriile Cărturești”, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.
foto – cu rol ilustrativ
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