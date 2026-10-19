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Cerealele din Ucraina, un „cartof” încins: Fermierii români cer prioritate la exporturi

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cerealele din Ucraina, un „cartof” încins: Fermierii români cer prioritate la exporturi

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită României și celorlalte state vecine să faciliteze tranzitul cerealelor ucrainene către piețele externe. În replică, fermierii români cer ca interesele producătorilor autohtoni să fie puse pe primul plan, iar exporturile naționale să beneficieze de prioritate în fața mărfurilor din Ucraina.

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Agricultorii români nu se opun tranzitului cerealelor ucrainene, însă reclamă dificultățile întâmpinate în transportul și exportul propriei producții. Cele mai mari nemulțumiri vizează portul Constanța, unde susțin că fluxurile de cereale din Ucraina aglomerează infrastructura logistică și afectează accesul fermierilor români la rutele de export.

Poziția acestora este susținută și de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, care consideră că România trebuie să își protejeze producătorii și să asigure condiții echitabile pentru valorificarea cerealelor autohtone.

În acest context, reprezentanții fermierilor și Ministerul Agriculturii au cerut Ministerului Transporturilor să garanteze accesul producătorilor români la infrastructura necesară exporturilor. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a pus în dezbatere un ordin ministerial menit să organizeze mai eficient accesul în portul Constanța și să reducă blocajele logistice.

Miza este una importantă pentru piața cerealelor europene. Ucraina se numără printre principalii producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui, iar state precum Franța, Spania și Portugalia, afectate de secetă severă, manifestă interes pentru importurile ucrainene.

În timp ce Kievul încearcă să își mențină accesul la piețele externe, România se confruntă cu o provocare delicată: sprijinirea tranzitului cerealelor ucrainene, fără a dezavantaja fermierii români și exporturile acestora.

sursa: TVR Info

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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