Foto | Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația”

Strada Augustin Bena din Sebeș, pregătită pentru lucrări: Începe amenajarea sistemului subteran de preluare a apelor pluviale / Primar: „Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația”

Ploile abundente au scos în evidență problemele sistemului de preluare a apelor pluviale de pe strada Augustin Bena din Sebeș, unde dezvoltarea urbană a crescut presiunea asupra infrastructurii existente. Săptămâna viitoare vor începe lucrările pentru realizarea unei conducte subterane cu diametrul de 800 mm, care va prelua apele pluviale și le va evacua în râu. Intervenția este necesară, potrivit autorităților locale, pentru reducerea riscului de acumulare a apei în timpul ploilor puternice, dar va crea temporar dificultăți în trafic.

„În fiecare an, ploile abundente creează probleme pe mai multe străzi ale orașului. Strada Augustin Bena este una dintre zonele în care această situație s-a accentuat, pe fondul dezvoltării urbane și al creșterii volumului de apă care trebuie preluat în timpul ploilor.

Din păcate, atunci când au fost autorizate dezvoltările din zonă, necesitatea unor soluții suficiente pentru preluarea apelor pluviale nu a fost tratată corespunzător. Astăzi, trebuie să intervenim pentru a corecta această problemă și pentru a preveni dificultăți și mai mari în viitor, în condițiile în care zona continuă să se dezvolte.

Săptămâna viitoare vom începe lucrările pentru realizarea unui sistem subteran de preluare a apelor pluviale de pe strada Augustin Bena.

Prin amenajarea sensului giratoriu de la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele, am realizat deja traversarea intersecției cu tubulatura necesară. Următoarea etapă presupune realizarea unei conducte subterane cu diametrul de 800 mm, prin care apele pluviale vor fi evacuate în râu.

Astăzi am fost pe teren, împreună cu reprezentanții operatorilor de utilități – energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare, respectiv fibră optică – pentru a analiza situația și a pregăti intervenția.

Lucrarea va fi una dificilă, deoarece numeroase rețele de utilități se află în zona carosabilului, iar intervenția trebuie realizată cu atenție pentru a evita afectarea acestora.

Știm că lucrările vor îngreuna temporar circulația!

Ne cerem scuze pentru disconfortul care va fi creat și vom încerca să organizăm intervențiile, pe cât posibil, în intervale orare cu trafic mai redus.

Nu este o lucrare care se vede spectaculos la suprafață, dar este una absolut necesară pentru siguranța și confortul locuitorilor din zonă.

Preferăm să intervenim acum, cu toate dificultățile pe care le presupune lucrarea, decât să lăsăm problema să se agraveze și să ne confruntăm cu aceleași situații la fiecare ploaie abundentă.

Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare!”, a transmis, luni, 19 octombrie 2026, primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

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