Accident în Livezile: O persoană rănită în evenimentul rutier în care a fost implicată o motocicletă

Un accident rutier s-a produs luni, 19 octombrie 2026, cu puțin înainte de ora 16.00, la Livezile.

Polițiștii din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Livezile, pe DJ 107 M, a avut loc un eveniment rutier în care, din primele date, ar fi implicată o motocicletă și o persoană ar fi suferit leziuni corporale, a transmis IPJ Alba.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier, au precizat reprezentanții IPJ Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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