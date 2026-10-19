Foto | ,,Ziua Armatei României în școli” 2026 la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia: „Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă”

,,Ziua Armatei României în școli” 2026 la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia: „Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă”

La Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia a fost marcată, luni, 19 octombrie 2026, ,,Ziua Armatei României în școli”.

„Toți elevii au fost bucuroși să ne vadă! Au făcut poze, au primit pliante, broșuri, postere.

Elevii au fost deosebit de interesați și au pus nenumărate întrebări referitoare la activitățile specifice ale militarilor și ale elevilor/studenților din instituțiile militare de învățământ.

Ne-am simțit deosebit împreună.

Vă mulțumim pentru receptivitate și căldura cu care ne-ați primit!

Mulțumim doamnei director pentru ospitalitate, profesorilor, elevilor implicați în această activitate, elevilor și studenților care au reprezentat instituțiile militare de învățământ , reprezentanților Centrului Zonal de Selcție și Orientare Alba și nu în ultimul rând, Batalionului 136 Geniu “Apulum” Alba Iulia.

În încheiere NU UITAȚI că primul pas pentru cariera militară poate fi făcut prin prezentarea la sediul Centrului Militar Județean Alba, str. Regina Maria nr. 6.

Vă așteptăm alături de noi!”, au transmis reprezentanții Centrului Militar Județean Alba.

foto: Sg.maj. Moldovan Giorgiana

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