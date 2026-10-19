VIDEO | Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru documentarul „Flavours of Romania“
Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru documentarul „Flavours of Romania“
Cunoscutul regizor britanic Charlie Ottley se află luni, 19 octombrie 2026, la Alba Iulia. Întâlnirea cu Charlie Ottley a avut loc începând cu ora 13:00, în Atrium Centurionum, la sediul Consiliului Județean Alba.
Charlie Ottley este un celebru jurnalist și realizator britanic de documentare, cunoscut pentru seria Wild Carpathia, dar și omul care a făcut milioane de oameni din întreaga lume să descopere frumusețea României, fiind un adevărat ambasador al României, care a reușit să arate lumii cât de extraordinară este țara noastră!
Echipa coordonată de cunoscutul regizor Charlie Ottley a mai vizitat Cetatea Alba Carolina în urmă cu câțiva ani, când au avut loc filmări pentru documentarul „Flavours of Romania“.
Jurnalistul britanic a ales la acel moment Alba Iulia ca exemplu de oraș ce a investit în reabilitarea monumentelor istorice, promovându-l ca destinație turistică. Regizorul englez a ales să filmeze reprezentațiile de reenactment antic ale Gărzii Apulum (n.a. trupele de reconstituiri istorice ale Muzeului Național al Unirii: Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului, Ludus Apulensis și Magna Namesis).
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