Ștafeta Veteranilor Invictus 2026: Când va ajunge în Alba Iulia și cum va fi primită

Ștafeta Veteranilor Invictus 2026 va ajunge marți, 20 octombrie 2026, laAlba Iulia și va fi primită la ora 15.00 la statuia lui Mihai Viteazul.

Participanții la Ștafeta Invictus sunt militari activi, veterani și voluntari, care aleargă în memoria camarazilor căzuți la datorie și în sprijinul celor răniți în teatrele de operații, ducând mai departe un mesaj de curaj, solidaritate și respect pentru eroii României.

Anul acesta, Ștafeta, care se află la ediția cu numărul 13, va trece prin Alba Iulia (traseul galben) în zilele de 20 și 21 octombrie 2026, de la Blaj către Câmpia Turzii, urmând a uni monumente, comunități și suflete care simt pentru România, prin alergare sau pe bicicletă, în drumul lor către Carei, acolo unde, la 25 octombrie, va fi sărbătorită Armata României.

Alături de componenții Ștafetei Veteranilor Invictus vor fi jandarmi, copii, polițiști, elevi și studenți, militari activi, civili, reprezentanți ai ISU și Salvamont.

„Îi așteptăm cu drag pe albaiulieni la evenimentul de mâine, de primire a Ștafetei Veteranilor Invictus”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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