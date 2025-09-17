29 septembrie 2025 | Studenții ies în stradă în semn de PROTEST față de măsurile de austeritate ale Guvernului: „Educația plătește pentru guvernări mediocre?”

Studenții ies în stradă pe 29 septembrie 2025, în semn de PROTEST față de măsurile de austeritate ale Guvernului: „Educația plătește pentru guvernări mediocre?”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că noul an universitar va începe cu proteste în toată țara. Studenții sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate în educație și de modul în care acestea au fost decise.

În comunicatul transmis de organizație se arată că acțiunea vizează „măsurile de austeritate adoptate în educație, împotriva modului în care aceste decizii au fost luate și împotriva modului în care studenții sunt tratați, fiindu-le ignorate mesajele, rolul de parteneri în procesul decizional și nevoile de bază pentru a putea avea parte de un parcurs educațional decent”.

Reprezentanții ANOSR spun că demersurile lor nu au avut niciun efect, deși au folosit toate instrumentele posibile, de la analize și presiune publică, până la dialog diplomatic.

„În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate și presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic”, subliniază organizația, care arată că problemele au apărut odată cu măsurile din așa-numita Lege Bolojan.

Protestele studenților nu sunt o premieră. Pe 8 septembrie, aceștia au fost în stradă alături de sindicatele din învățământ și de elevi, exprimând „profunda dezamăgire față de deciziile de austeritate din educație”.

Înainte de acest moment, în august, o reuniune a studenților de la Timișoara pe tema fondului de burse a adus din nou în atenție nemulțumirile legate de Legea Bolojan, însă nici atunci nu s-au produs schimbări concrete.

