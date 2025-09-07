8 septembrie 2025 | PROTEST în prima zi de școală în fața Prefecturii Alba: „Sindicatele FSIE din județul Alba spun STOP AUSTERITATE”

PROTEST în prima zi de școală în fața Prefecturii Alba: „Sindicatele FSIE din județul Alba spun STOP AUSTERITATE”

Un protest al sindicaliștilor din Educație va avea loc, luni, 8 septembrie 2025, în prima zi de școlaă, în fața Prefecturii Alba.

„Sindicatele FSIE din județul Alba, Sil TRANSILVANIA și SLA „REGINA MĂRIA”, vor Protesta spunând STOP AUSTERITĂȚII! în fata Prefecturii Alba împotriva Măsurilor de Austeritate Guvernamentale în ziua de Luni, 08 Septembrie 2025, începând de la ora 13:00. Adunarea Publică a fost avizată de Primăria Alba lulia. Inspectoratul Județean de Jandarmi „Avram lancu” Alba și Poliția Locală Alba lulia, conform Legii Nr. 60/1991 republicată.

După cum am mai anunțat, aceasta este o primă acțiune de protest sindicală FSIE, din seria celor care, probabil, vor urma la momentul potrivit.

Acțiunea de Protest FSIE Nu are Nicio legătură cu alte acțiuni de protest organizate de sindicatele pre-existente coabitante, nici cu alte eventuale acțiuni de protest organizate de partide politice sau terți de care ne delimităm.

Organizațiile sindicale FSIE din celelalte 11 județe ale țării în care avem membri de sindicat, i.e. Bihor, Brăila, Cluj, Covasna, Dolj, Harghita, Ilfov, Salaj, Satu Mare, Teleorman și Vrancea, vor putea organiza Pichetări de Protest proprii, sub egida federației noastre, în incinta unităților de învățămînt respective.

Reamintim că FSIE este, și a rămas, prima și singura organizație sindicala anti-Sistem din Romania, poziționându-sc constant, ferm și dur pe anti-coabitare coruptă sindicală cu Ministerul Educației, ISJ-urile, și Directoratele de unități, respectiv în contradicție cu Sistemul Politic al Guvernanților și al Puterii, oricare ar fi acestea.

FSIE are Reprezentativitate la nivel de Unități diferite din sectorul de negociere colectivă Învățământ Preuniversitar, fiind înființată în anul 2014 la Alba lulia, Capitala Marii Uniri, „dc jos în sus” potrivit Principiilor „Din Necesitate Dură” și „Acțiune Tare, Lege și Dreptate’ de către organizații sindicale și sindicaliști nemulțumiți de „Sistem”, cu Oameni și pentru Oameni, pentru a începe o Cale Sindicală Alternativă celor pre-existente.

Veniți alături de Noi pentru a spune Stop Austerității!”, se arată într-un comunicat semnat de președintele FSIE Alba, Ștefan-Petru Damo.

