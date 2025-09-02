Studenții ies în stradă alături de profesori pe 8 septembrie 2025: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”

Studenții ies în stradă, alături de profesori, pe 8 septembrie: „Educația este o investiție, nu o simplă cheltuială”

Alături de profesori, studenții ies și ei în stradă pe 8 septembrie pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate din educație. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) îi cheamă pe tineri să participe la mitingul din Piața Victoriei și la marșul spre Palatul Cotroceni.

Reprezentanții ANOSR spun clar că măsurile luate de guvern afectează tot sistemul de învățământ și că „banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială” și „anul școlar și cel universitar nu pot începe așa”.

Studenții sunt supărați pe lipsa de consultare și pe deciziile luate „peste noapte”, fără explicații clare. Printre revendicările lor se află finanțarea completă a burselor pe întregul an calendaristic, creșterea valorii burselor, sprijin și pentru cei care învață cu taxă, diversificarea ajutoarelor pentru studenți și eliminarea limitărilor la transportul feroviar.

ANOSR cere autorităților un răspuns ferm și subliniază că educația ar trebui privită ca o investiție în viitorul României. „ANOSR își arată solidaritatea față de studenți, profesori și elevi, având angajamentul ferm pentru apărarea principiului echității și asigurării unui sistem educațional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor direcți ai educației în România”, transmit reprezentanții organizației.

Protestul din 8 septembrie este organizat de federațiile sindicatelor din învățământul preuniversitar, dar și studenții vor fi acolo, pentru a arăta că măsurile actuale pun în pericol calitatea și echitatea în școli și universități. Ei avertizează că efectele acestor decizii se vor simți pe termen lung.

Profesorii spun că manifestația nu are ca scop creșterea salariilor, ci condiții mai bune în educație și acuză guvernul condus de Bolojan că le îngreunează activitatea și afectează actul educațional.

