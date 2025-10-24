29 octombrie 2025 | Protest al studenților și sindicatelor din Educație, anunțat în fața Guvernului
Protest al studenților și sindicatelor din Educație în fața Guvernului României
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că va participa la protestul organizat de sindicatele din Educație pe 29 octombrie, în fața Guvernului României, începând cu ora 11:00.
Citește și: VIDEO | La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
Acțiunea face parte dintr-o serie de manifestații declanșate de studenți și organizații universitare împotriva efectelor așa-numitei „Legi Bolojan”. Studenții susțin că legea a generat „probleme sociale și economice majore” și a afectat accesul echitabil la educație, prin reducerea fondurilor pentru burse și ajutoarele sociale.
Legea nr. 141/2025 a modificat, printre altele, modul de calcul al costului standard alocat universităților, trecând de la salariul minim brut la cel net, iar bursele se acordă doar pe durata cursurilor. ANOSR estimează că aceste schimbări au dus la scăderea cu aproape 52% a bugetului destinat burselor, ceea ce înseamnă pierderea a aproximativ 44.000 de burse sociale de 925 de lei fiecare.
Organizația face apel la solidaritate în rândul comunității universitare și speră că autoritățile vor renunța la politicile de austeritate care, potrivit lor, „subminează viitorul educației din România”. ANOSR acuză totodată Guvernul că nu a ținut cont de avertismentele și analizele specialiștilor în educație.
„Ne menținem angajamentul ferm pentru apărarea principiului echității, promovarea calității și asigurarea unui sistem educațional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor săi direcți”, se arată în comunicatul organizației.
Manifestările studențești continuă astfel seria de proteste începută la 29 septembrie, la începutul anului universitar.
Sursa foto reprezentativă: ARHIVĂ
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Autostrada A1 Lugoj – Deva: Construcția tunelurilor, între mlaștini și alunecări de teren. Legătură completă între Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș și frontiera de vest, la Nădlac, după inaugurarea ultimului tronson
Autostrada A1 Lugoj – Deva: Construcția tunelurilor, între mlaștini și alunecări de teren. Legătură completă între Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș și frontiera de vest, la Nădlac, după inaugurarea ultimului tronson Lucrările la tunelurile de pe Autostrada A1 Lugoj – Deva, cele mai lungi aflate în prezent în șantier, au început în vara […]
Economistul Radu Georgescu, despre intenția Carrefour de a pleca din România: ,,Consumul scade din cauza măsurilor de austeritate luate de noul Guvern!
Economistul Radu Georgescu, despre intenția Carrefour de a pleca din România: ,,Consumul scade din cauza măsurilor de austeritate luate de noul Guvern! Radu Georgescu a explicat într-o postare recentă pe rețelele de socializare care sunt motivele pentru Carrefour ar intenționa să plece din țara noastră. Motivul s-ar regăsi chiar în situațiile financiare ale companiei și […]
Ministrul Educației dorește reintroducerea burselor olimpice: „Se numără printre prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”
Daniel David dorește reintroducerea burselor olimpice Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării, a anunțat că are în plan să reintroducă bursele de excelență olimpică și că reprezintă o prioritate pentru prima parte a anului viitor. „Prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt bursele studenților și bursele olimpicilor, trebuie să analizăm […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
29 octombrie 2025 | Protest al studenților și sindicatelor din Educație, anunțat în fața Guvernului
Protest al studenților și sindicatelor din Educație în fața Guvernului României Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a...
Autostrada A1 Lugoj – Deva: Construcția tunelurilor, între mlaștini și alunecări de teren. Legătură completă între Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș și frontiera de vest, la Nădlac, după inaugurarea ultimului tronson
Autostrada A1 Lugoj – Deva: Construcția tunelurilor, între mlaștini și alunecări de teren. Legătură completă între Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca...
Știrea Zilei
VIDEO | Un cioban din Purcăreți, păstor a 1.800 de oi și tată a 5 copii, despre viața și greutățile meseriei: „Nu ai zile libere, nu ai sărbători, meseria e foarte grea”
VIDEO | Un cioban din Purcăreți, păstor a 1.800 de oi și tată a 5 copii, despre viața și greutățile...
FOTO | Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante
Medicul oncolog Răzvan Curcă, printre finaliștii Romanian Healthcare Awards 2025: A fost nominalizat la două categorii importante Medicul Răzvan Ovidiu Curcă,...
Curier Județean
VIDEO | Cadrele medicale și managerul Spitalului Municipal Sebeș, după modernizarea maternității: „Dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții optime și siguranță”
Cadrele medicale și managerul Spitalului Municipal Sebeș, după modernizarea maternității: „Dorim să oferim un act medical de calitate, în condiții...
Maternitatea Sebeș, investiție de peste 9 milioane lei printr-un proiect al Primăriei. Dorin Nistor, primar: „Niciun efort nu a fost prea mare pentru ca Maternitatea din Sebeș să devină un loc frumos pentru a aduce copii pe lume!”
Maternitatea Sebeș, investiție de peste 9 milioane lei printr-un proiect al Primăriei. Dorin Nistor, primar: „Niciun efort nu a fost...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu Delegați ai PSD...
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...