29 octombrie 2025 | Protest al studenților și sindicatelor din Educație, anunțat în fața Guvernului

Protest al studenților și sindicatelor din Educație în fața Guvernului României

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că va participa la protestul organizat de sindicatele din Educație pe 29 octombrie, în fața Guvernului României, începând cu ora 11:00.

Acțiunea face parte dintr-o serie de manifestații declanșate de studenți și organizații universitare împotriva efectelor așa-numitei „Legi Bolojan”. Studenții susțin că legea a generat „probleme sociale și economice majore” și a afectat accesul echitabil la educație, prin reducerea fondurilor pentru burse și ajutoarele sociale.

Legea nr. 141/2025 a modificat, printre altele, modul de calcul al costului standard alocat universităților, trecând de la salariul minim brut la cel net, iar bursele se acordă doar pe durata cursurilor. ANOSR estimează că aceste schimbări au dus la scăderea cu aproape 52% a bugetului destinat burselor, ceea ce înseamnă pierderea a aproximativ 44.000 de burse sociale de 925 de lei fiecare.

Organizația face apel la solidaritate în rândul comunității universitare și speră că autoritățile vor renunța la politicile de austeritate care, potrivit lor, „subminează viitorul educației din România”. ANOSR acuză totodată Guvernul că nu a ținut cont de avertismentele și analizele specialiștilor în educație.

„Ne menținem angajamentul ferm pentru apărarea principiului echității, promovarea calității și asigurarea unui sistem educațional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor săi direcți”, se arată în comunicatul organizației.

Manifestările studențești continuă astfel seria de proteste începută la 29 septembrie, la începutul anului universitar.

