VIDEO | La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: Acțiunea face parte din protestele organizate în mai multe orașe din țară
Studenții din întreaga țară au ieșit, luni, 29 septembrie 2025, în stradă, la începutul noului an universitar 2025-2026.
La Alba Iulia, manifestația a fost ușor decalată, din cauza ploii. La protestul din Piața Cetății, alături de studenți au participat și elevi.
Studenții își propun să atragă atenția asupra efectelor negative ale Legii Bolojan, care afectează printre altele bursele studențești.
Citește și: Studenții ies în stradă alături de profesori pe 8 septembrie 2025: „Educația este o investiție, nu o cheltuială”
Protestele au început inițial la București și s-au extins apoi la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Suceava. ANOSR precizează că manifestațiile au susținerea sindicatelor, a organizațiilor de elevi și a părinților.
„Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”, este unul dintre mesajele transmise de studenții din Alba Iulia.
Reprezentanții organizației declară: „Ne împotrivim măsurilor de austeritate impuse prin Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024, care limitează accesul la un sistem de învățământ echitabil pentru toți studenții și afectează direct calitatea educației. În ciuda demersurilor noastre de la începutul anului, nu au existat modificări sau soluții reale, așadar continuăm protestele până când vom fi tratați ca parteneri decizionali”.
„ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României”, a scris ANOSR, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit organizaţiei, tăierea facilităţilor de transport şi din fondul de burse are un impact economic infim, însă produce efecte negative din punct de vedere social, afectând, în special, studenţii aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Nicușor Dan participă la Blaj la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României
Nicușor Dan, prezent la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României Nicușor Dan, Președintele României, participă, astăzi, 29 septembrie, la funeraliile Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Funeraliile sunt programate astăzi, 29 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.ii […]
VIDEO | Peste 6.100 de studenți la startul unui nou an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Investiții majore în campusul universitar
Peste 6.100 de studenți la startul unui nou an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Investiții majore în campusul universitar La Casa de Cultură a Studenților a avut loc, luni, 29 septembrie 2025, festivitatea de deschidere a noului an academic la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB). Peste 6.100 de […]
VIDEO | Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri
Prima zăpadă din iarna 2025–2026 în Munții Șureanu! Ninge ca în povești, la sfârșit de septembrie. Stratul de zăpadă măsoară deja mai mulți centimetri Ninge ca în povești de duminică noaptea în Munții Șureanu deși este abia finalul lunii septembrie 2025. Zăpada s-a așternut peste tot, iar stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri. În […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
29 septembrie – 2 octombrie 2025 | Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori
Toamnă cu episoade de… iarnă, la munte, în România: Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori Săptămâna începută luni,...
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea...
Știrea Zilei
VIDEO | La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”
La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: Acțiunea face parte din protestele organizate în mai multe orașe din...
VIDEO | Nicușor Dan participă la Blaj la funeraliile Preafericitului Părinte Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României
Nicușor Dan, prezent la Blaj, la funeraliile Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan. Mesajul transmis de Președintele României Nicușor Dan, Președintele...
Curier Județean
FOTO | Zeci de cupluri din Alba Iulia, celebrate la Nunta de Aur 2025. Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a comunității noastre, care știe să-și cinstească seniorii”
Comunitatea din Alba Iulia și-a cinstit seniorii la Nunta de Aur 2025: Primarul Gabriel Pleșa: „A fost o sărbătoare a...
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 22 – 26 septembrie 2025
ITM Alba: Trei persoane depistate muncind „la negru” și amenzi de 74.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...
Politică Administrație
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică...
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...