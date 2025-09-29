VIDEO | La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: „Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”

La Alba Iulia, studenții au protestat împotriva Legii Bolojan: Acțiunea face parte din protestele organizate în mai multe orașe din țară

Studenții din întreaga țară au ieșit, luni, 29 septembrie 2025, în stradă, la începutul noului an universitar 2025-2026.

La Alba Iulia, manifestația a fost ușor decalată, din cauza ploii. La protestul din Piața Cetății, alături de studenți au participat și elevi.

Studenții își propun să atragă atenția asupra efectelor negative ale Legii Bolojan, care afectează printre altele bursele studențești.

Protestele au început inițial la București și s-au extins apoi la Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați și Suceava. ANOSR precizează că manifestațiile au susținerea sindicatelor, a organizațiilor de elevi și a părinților.

„Vă invităm la o lună de studenție: fără transport, fără burse, iar anul ăsta e GRATUIT”, este unul dintre mesajele transmise de studenții din Alba Iulia.

Reprezentanții organizației declară: „Ne împotrivim măsurilor de austeritate impuse prin Legea nr. 141/2025 și O.U.G. 156/2024, care limitează accesul la un sistem de învățământ echitabil pentru toți studenții și afectează direct calitatea educației. În ciuda demersurilor noastre de la începutul anului, nu au existat modificări sau soluții reale, așadar continuăm protestele până când vom fi tratați ca parteneri decizionali”.

„ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României”, a scris ANOSR, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit organizaţiei, tăierea facilităţilor de transport şi din fondul de burse are un impact economic infim, însă produce efecte negative din punct de vedere social, afectând, în special, studenţii aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile.

