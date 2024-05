26-28 mai 2024: Zilele muzicale „Carl Filtsch”, la Biserica Evanghelică Sebeș. Concert susținut de pianista japoneză Chiyo Hagiwara. PROGRAMUL

Zilele omagiale ”Carl Filtsch” sunt organizate în cadrul Festivalului Internațional ”Lucian Blaga” în zilele de 26 și 28 mai 2024, la Biserica Evanghelică, fiind un eveniment omagial dedicat memoriei muzicianului născut la Sebeș.

Carl Filtsch (1830-1845) s-a născut la Sebeș și este considerat unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XIX-lea și cel mai strălucit discipol al marilor compozitori Frédéric Chopin și Franz Liszt.

Deși s-a stins la o vârstă fragedă (15 ani), Carl Filtsch s-a remarcat în viața culturală a vremii sale, în cele mai importante centre ale Europei: Budapesta, Viena, Wiesbaden, Baden-Baden, Paris și Londra. Monumentul său funerar, dăltuit în marmură, se găseşte în cimitirul San Michele din Veneţia.

Carl Filtsch, care a început să improvizeze la pian de la o vârstă fragedă, a lăsat în urma sa treisprezece compoziţii proprii, dintre care unele au fost publicate pentru prima dată la Londra, în 1843. El a compus şi un concert pentru pian care, din păcate, s-a pierdut. În ciuda influenţelor uşor de recunoscut ale profesorilor săi, în lucrările sale se oglindesc o maturitate timpurie şi un talent remarcabil.

Dintre compoziţiile sale amintim: „Choral 1839″, „Romanze ohne Worte 1840″, „Barcarolle”, „Mazurka”, „Impromptu in Ges – Dur 1843″, „Impromptu inb – Moll 1843″, „Introduction und Variationen Op.2″, „Lebewohl von Venedig (Adieu)”.

PROGRAMUL ZILELOR MUZICALE „CARL FILTSCH”, SEBEȘ

DUMINICĂ, 26 MAI 2024, ORA 18:00, BISERICA EVANGHELICĂ SEBEȘ, concert omagial în compania pianistei Chiyo Hagiwara, invitată specială din Japonia.

În program: Carl Filtsch – Choral, Romanze ohne Worte, Impromptu Ges-dur, Mazurka, Etude Op.10; Josef Filtsch – Chant de berceau Op.11, La résignation Elégie Op.14, Mazurka Op.13, No.1, Romances sans paroles Op.12; Carl Filtsch – 6 little preludes, Impromptu b-moll, Barcarolle, Etude Op.8, Das Lebewohl von Venedig.

MARȚI, 28 MAI 2024, ORA 12:00, BISERICA EVANGHELICĂ SEBEȘ, concert educativ, „Harmony of sounds”, în compania muzicienilor: Florin Păcurar – dirijor, Damian Emma – flaut, Tabela Bebeșelea – flaut, Beatriz Marc – flaut, Radu Beșliu – clarinet, Daria Romoșan – clarinet, Ovidiu Borz – fagot, Mihaela Roșiu – vioară, Mihai Almășan – vioară, Andrei Bulac – vioară, Irene Marc – violă, Yoneko Mariț – violă, Cătălin Pop – violoncel, Darius Clamba – violoncel, Petru Mazilu – pian, David Butuc – percuție,

Repertoriu: Bela Bartok – Romania folk dances, W. A. Mozart – Ouvertura „La Clemenza din Tito”, George Enescu – Balada pentru vioară, Amazing Grace – arr. Laurențiu Muntean, Overcomer – arr. Laurențiu Muntean, Movie Music Medley – J. Williams, Ennio Morricone, Klaus Badelt, Hava Nagila Medley – Moshe Nathanson, arr. Onișor Rodilă, Viva la vida – Coldplay, arr. Temmie the Music master, What makes You beautiful – One direction, The piano guys, arr. Petru Mazilu.

Accesul este gratuit.

