18 mai 2024: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara moment muzical în cadrul festivalului „Lucian Blaga” din Sebeș: Artista niponă va reinterpreta partiturile compuse de Carl Filtsch

Pianista din Japonia, Chiyo Hagiwara, urmează să fie prezentă la Festivalul Internațional „Lucian Blaga” din Sebeș, în data de 18 mai. Artista de origine niponă a reușit să promoveze partiturile sebeșeanului Carl Filtsch, după ce a ajuns pe primul loc cu un CD care interpretează piesele fostului artist din Sebeș și promite un spectacol pe cineste în cadrul festivalului.

În ultimii ani, în comunitatea selectă a interpreților de muzică clasică s-a impus, datorită talentului şi virtuozității interpretării, Chiyo Hagiwara. Pianista niponă a reușit performanța de a înțelege și de a transmite publicului partiturile compuse de micul Carl Filtsch, într-un mod unic. Mai mult, l-a promovat în îndepărtata Japonie unde i-a interpretat compozițiile și a înregistrat un CD care, în luna aprilie 2017, a ajuns pe primul loc în Billboard Japan Top Album, acesta fiind un succes remarcabil în urma căruia lucrările copilului minune al Sebeșului au pătruns în cultura japoneză, unde Carl Filtsch se bucură astăzi de o apreciere unanimă, reflectată inclusiv în revistele culturale şi în mass-media niponă.

Prezentă la Sebeș în anul 2023, Chiyo Hagiwara a descoperit și poezia lui Lucian Blaga, grație apropierii de colectivul Centrului Cultural „Lucian Blaga”, cu care a legat o frumoasă relație de colaborare. Până la traducerea unor poezii blagiene în limba japoneză și transpunerea lor în limbajul muzicii a fost doar un pas. În această primăvară, Chiyo Hagiwara va reveni la Sebeș, ca artist invitat în cadrul manifestărilor prilejuite de Festivalul Internațional „Lucian Blaga” (17-19 mai 2024), având pregătite mai multe surprize pentru publicul său.

Absolventă a Colegiului de Muzică din Tokyo, talentata pianistă Chiyo Hagiwara a studiat împreuna cu prestigioşii profesori: Yayoi Fujisawa, Toru Kimura, Shinya Ozaki, Hitoshi Kobayashi, Yutaka Yoshida, Csíky Boldizsár Sr., Csíky Boldizsár şi Junko Massaglia.

Ea a susţinut numeroase concerte în ultimii 20 de ani, în calitate de solistă, împreună cu Orchestra Filarmonică din Târgu Mureş, iar în 2020 a încheiat seria de reprezentații ale tuturor concertelor pentru pian compuse de Johann Sebastian Bach, împreună cu Orchestra Filarmonică „Dinu Lipatti” din Satu Mare, sub bagheta dirijorului Shinya Ozaki.

Chiyo Hagiwara a susţinut recitaluri de pian în Japonia, în Franța și România – la București, Cluj-Napoca, Satu Mare, Sighișoara, Odorheiu Secuiesc, în incinta Castelului Peleș şi la Sebeş. În Romania, pianista a intrat pentru prima data în contact cu opera lui Carl Filtsch, în timpul studiilor cu Csíky Boldizsár Sr. şi cu Csíky Boldizsár Jr.

Pe lângă cariera sa dedicată pianului clasic, Chiyo Hagiwara este implicată şi în alte proiecte muzicale, în care a cântat la claviatură şi vocal – în limbile engleză şi hindi, în albumul muzical indian Pilgrimage. De asemenea, a cântat la pian şi vocal în cadrul proiectului All 91 wild rose songs of the world, la „Kanoya Rose Garden” în Kagoshima (Japonia) şi a compus, în anul 2009, pentru Forțele de Autoapărare Maritimă a Japoniei cântecul Air Patrol Squadron 1st squadron.

În anul 2020, pianista a lansat un nou CD cu compoziții proprii, numit Poetry and Dance and Ocean, în același an creând Senzonshō, un instrument musical de percuție care folosește mai multe clopote Senzon (clopote folosite în ritualurile budiste), la care a interpretat propriile compoziții, susținând reprezentații în sanctuare, temple și la diverse evenimente. În anul 2021, a lansat primul ei CD Senzonshō, numit Amano Iwato suite.

De-a lungul timpului, Chiyo Hagiwara a fost răsplătită cu mai multe premii şi distincții. În anul 2017, i s-a decernat Yamato City Culture and Art Future Award, în 2019, la Paris, a câștigat locul al III-lea la Concursul International de pian Concours Musical de France, iar în 2023 a fost laureată a concursului Okayama Online Music pentru interpretarea la Senzonshō.

Talentul ei artistic şi creativitatea sunt exprimate şi prin intermediul fotografiei şi picturii, expunând la prestigiosul Mitsuo Tsujimoto’s photo studio din Kyoto, în 2020 și 2021, obținând locul al II-lea și premiul Re Life Literary la categoria de povestiri scurte.

Anul trecut, cu prilejul recitalului susținut la „Zilele Muzicale Carl Filtsch” în Biserica Evanghelică din Sebeș, a interpretat compozițiile lui Carl Filtsch şi, în premieră pentru orașul nostru, câteva compoziții ale fratelui mai mare al lui Carl, Joseph, fiind apreciată de public.

Chiyo Hagiwara şi-a adus aportul la promovarea Sebeșului și a valorilor culturale ale orașului la nivel internațional, din îndepărtata Japonie și până în Europa Centrală, publicul iubitor de muzică clasică auzind povestea burgului săsesc și delectându-se cu muzica compusă de micul nostru concetățean.

În cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, ediția a XLIV-a, pianistei Chiyo Hagiwara i se va decerna titlul de „Cetățean de onoare”, pentru aceste merite culturale deosebite.

