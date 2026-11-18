Într-o comună de munte din Alba, proiect amplu de extindere a rețelei de apă potabilă: În ce stadiu este investiția
Într-o comună de munte din Alba, proiect amplu de extindere a rețelei de apă potabilă: În ce stadiu este investiția
Proiectul amplu care prevede extinderea rețelei de apă potabilă în comuna Bistra a trecut de etapa evaluării de mediu, a anunțat Direcția Județeană de Mediu Alba. Titularul proiectului este SC APA CTTA SA.
Patru zone, patru obiecte de investiții
Proiectul are patru componente:
*Zona 1 (DN 75): aproximativ 955 m de conductă PEHD cu diametrul de 110 mm și 50 m de conductă de 63 mm, un cămin de vane, 2 hidranți și 20 de branșamente.
*Zona 2 (DN 75): cea mai amplă componentă, cu circa 1.737 m de conductă de 110 mm și 315 m de conductă de 75 mm, 3 cămine de vane, 6 hidranți și 41 de branșamente.
*Zona 3: conducte de 110 mm (525 m), 90 mm (290 m) și 63 mm (200 m), alimentate din magistrala de aducțiune Câmpeni–Garde, cu 2 hidranți și 33 de branșamente.
*Zona 4: 80 m de conductă de 110 mm racordată la aducțiunea Câmpeni–Garde (PEHD, 280 mm), cu un cămin de vane, un hidrant și 4 branșamente.
În total sunt prevăzute 98 de branșamente și 11 hidranți. Zonele 1 și 2 se alimentează dintr-o conductă existentă de 110 mm de pe DN 75.
sursa foto: Primăria Comunei Bistra
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