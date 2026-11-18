18 noiembrie 2026: 152 de ani de la aderarea României la Convenția de la Geneva. Un moment istoric care a deschis drumul mișcării umanitare a Crucii Roșii în țara noastră

18 noiembrie 2026 marchează împlinirea a 152 de ani de la aderarea României la Convenția internațională pentru îmbunătățirea soartei militarilor răniți din armatele în campanie, cunoscută drept Convenția de la Geneva, un moment important în istoria angajamentului umanitar al țării noastre și în evoluția mișcării internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Prin acest act, România se alătura unui demers internațional care avea să schimbe fundamental modul în care erau protejate victimele conflictelor armate, consacrând principii precum respectarea vieții, protejarea răniților și neutralitatea personalului medical.

Un moment istoric pentru umanitatea internațională

Convenția de la Geneva, semnată la 22 august 1864, a reprezentat un moment de referință în dezvoltarea dreptului internațional umanitar. Documentul stabilea reguli privind protejarea militarilor răniți și bolnavi în timpul conflictelor armate, recunoașterea neutralității personalului sanitar și protecția spitalelor și ambulanțelor militare. Aderarea României, la 18 noiembrie 1874, a exprimat asumarea acestor valori și integrarea țării într-un efort internațional menit să limiteze suferința provocată de război. Era o perioadă în care ideile promovate de Henry Dunant, fondatorul mișcării internaționale a Crucii Roșii, începeau să capete o recunoaștere tot mai largă, iar solidaritatea umanitară devenea un principiu de acțiune la nivel internațional.

Înființarea Crucii Roșii Române și primele misiuni umanitare

Un moment decisiv în concretizarea acestui angajament a avut loc la 4 iulie 1876, când, la București, lua ființă Societatea Crucea Roșie din România. Printre personalitățile care au contribuit la înființarea organizației s-au numărat Nicolae Crețulescu, George Gr. Cantacuzino, C.A. Rosetti, Ion Ghica, Dimitrie Sturdza și medicul Carol Davila. Prințul Dimitrie Ghica a devenit primul președinte al societății, funcție pe care a deținut-o până în 1897. La numai câteva săptămâni de la înființare, în 20 iulie 1876, prima ambulanță a Crucii Roșii Române pleca într-o misiune umanitară pe frontul sârbo-turc de la sud de Dunăre, pentru acordarea de ajutor militarilor răniți și bolnavi, indiferent de tabăra din care făceau parte. În timpul Războiului de Independență din 1877-1878, organizația și-a intensificat activitatea, contribuind prin personal sanitar, ambulanțe și trenuri sanitare la îngrijirea răniților. De-a lungul anilor, implicarea sa a continuat în momente dificile ale istoriei, de la epidemiile și conflictele de la începutul secolului al XX-lea până la Primul Război Mondial, când au fost organizate 58 de spitale în București și în țară. Regina Maria s-a implicat activ în sprijinirea răniților și în activitatea medicală, devenind una dintre personalitățile simbol ale solidarității umanitare românești.

De la tradiția voluntariatului la mișcarea umanitară internațională

Activitatea Crucii Roșii Române s-a dezvoltat constant, atât prin intervențiile în situații de criză, cât și prin pregătirea personalului și promovarea voluntariatului. În 1919, Societatea Națională de Cruce Roșie din România a aderat la Liga Societăților de Cruce Roșie, organism care, în 1991, a devenit Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie. Astăzi, întreaga Mișcare Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie își desfășoară activitatea în baza a șapte principii fundamentale: Umanitate, Imparțialitate, Neutralitate, Independență, Voluntariat, Unitate și Universalitate. Aceste principii definesc identitatea mișcării și stau la baza intervențiilor sale în conflicte armate, dezastre naturale, situații de urgență și crize umanitare.

În România, statutul și rolul organizației sunt reglementate prin Legea nr. 139/1995 privind activitatea Societății Naționale de Cruce Roșie din România, care îi recunoaște rolul de auxiliar al autorităților publice în domeniul umanitar.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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