6-7 noiembrie 2026 | Skepsis va reprezenta Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia la cea de-a XX-a ediție a Galelor Teatrului Studențesc „Seri în Lumea Thaliei”
Skepsis va reprezenta Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia la cea de-a XX-a ediție a Galelor Teatrului Studențesc „Seri în Lumea Thaliei”
Casa de Cultură a Studenților Ploiești, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, organizează cea de-a XX-a ediție a Galelor Teatrului Studențesc „Seri în Lumea Thaliei”, eveniment care se va desfășura în perioada 6–7 noiembrie 2026, la Ploiești. Partenerii evenimentului sunt Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și Liga Studenților din Centrul Universitar Ploiești.
„Ajunse la o ediție aniversară, Galele «Seri în Lumea Thaliei» celebrează două decenii de întâlniri cu teatrul studențesc, oferind un spațiu de afirmare tinerelor talente, dialogului artistic și schimbului de experiență între formațiile de teatru din centrele universitare ale țării. În programul evenimentului vor participa grupuri și trupe reprezentând Case de Cultură Studențești din Alba Iulia, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Ploiești. Timp de două zile, scena sălii de spectacole a Casei de Cultură a Studenților Ploiești va găzdui povești, personaje și universuri teatrale care invită publicul la reflecție, emoție și descoperire”, au transmis organizatorii.
Compania de Teatru Skepsis, prin tinerii care deprind arta actorului în cadrul programului Skepsis Studio, va prezenta spectacolul „Soluția”, creat de Viorel Cioflică și inspirat de un scurt text semnat de Matei Vișniec.
„Suntem onorați să facem parte din programul ediției aniversare a unui eveniment la care revenim cu drag de fiecare dată și care, fără îndoială, reprezintă un important punct de referință pentru teatrul studențesc la nivel național.
Am ales spectacolul «Soluția» deoarece este un spectacol care vorbește despre necontenitele încercări ale omului de a descoperi și dezvolta un sistem social echitabil, care să garanteze armonia și progresul societății. Un spectacol despre timp, despre vremuri mai vechi și mai noi și despre schimbările care aduc cu sine noi provocări”, a declarat Viorel Cioflică.
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