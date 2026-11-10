VIDEO | Razie de amploare la Blaj: Amenzi de peste 2.200 de lei, două persoane conduse la Poliție și 14 elevi depistați chiulind de la școală

Razie de amploare la Blaj: Amenzi de peste 2.200 de lei, două persoane conduse la Poliție și 14 elevi depistați chiulind de la școală

Poliția Municipiului Blaj a organizat la data de 10 noiembrie 2026, o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 80 de verificări de persoane, au fost verificate 39 de autovehicule și au fost constatate 11 abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.227 de lei.

Au fost efectuate peste 30 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În urma acțiunii, 2 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul reprezentanților Direcției de Asistență Socială Blaj, care au evaluat nevoile speciale ale familiilor din comunitate, acordând sprijin și consiliere acestora, atât în ceea ce privește persoanele vulnerabile, cât și în cazul victimelor violenței domestice, care fac obiectul unor mape de gestionare a stărilor conflictuale, de la nivelul Poliției Municipiului Blaj.

Totodată, acțiunea a vizat și asigurarea unui climat de siguranță în incinta și în proximitatea unităților școlare, fiind identificați 14 elevi care absentau nemotivat de la cursuri.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Secțiune Știri sub articolul principal