Curier Județean

VIDEO | Razie de amploare la Blaj: Amenzi de peste 2.200 de lei, două persoane conduse la Poliție și 14 elevi depistați chiulind de la școală

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

De

Razie de amploare la Blaj: Amenzi de peste 2.200 de lei, două persoane conduse la Poliție și 14 elevi depistați chiulind de la școală

Poliția Municipiului Blaj a organizat la data de 10 noiembrie 2026, o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

Petrecerea Divorțaților

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 80 de verificări de persoane, au fost verificate 39 de autovehicule și au fost constatate 11 abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.227 de lei.

Au fost efectuate peste 30 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În urma acțiunii, 2 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul reprezentanților Direcției de Asistență Socială Blaj, care au evaluat nevoile speciale ale familiilor din comunitate, acordând sprijin și consiliere acestora, atât în ceea ce privește persoanele vulnerabile, cât și în cazul victimelor violenței domestice, care fac obiectul unor mape de gestionare a stărilor conflictuale, de la nivelul Poliției Municipiului Blaj.

Totodată, acțiunea a vizat și asigurarea unui climat de siguranță în incinta și în proximitatea unităților școlare, fiind identificați 14 elevi care absentau nemotivat de la cursuri.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 noiembrie 2026

De

Accident rutier în Alba Iulia: Un biciclist acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu din municipiu Un accident rutier a avut loc marți, în jurul orei 13.15, în Alba Iulia. Un biciclist a fost acroșat de o mașină în Piața Iuliu Maniu. Polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire […]

Citește mai mult

Curier Județean

10 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

10 noiembrie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 10 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Din inimă, pentru viață: jandarmii din Alba au donat sânge și speranță pentru pacienții care au nevoie de transfuzii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 noiembrie 2026

De

Din inimă, pentru viață: jandarmii din Alba au donat sânge și speranță pentru pacienții care au nevoie de transfuzii Opt jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au participat marți, 10 noiembrie 2026, cu gândul la cei care au nevoie de ajutor, la o campanie de donare de sânge, în sprijinul pacienților […]

Citește mai mult