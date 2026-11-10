Guvernul pregătește stingerea datoriilor administrațiilor locale: Mecanismul de compensare ajunge la 2 miliarde de lei

Guvernul pune în aplicare un mecanism financiar prin care vor fi compensate plățile restante acumulate de primării, consilii județene, instituții publice locale și spitale aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Valoarea totală a mecanismului este de 2 miliarde de lei, iar procedura de aplicare a fost aprobată și publicată de Ministerul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat ordinul prin care sunt stabilite normele metodologice și documentele necesare pentru aplicarea prevederilor din Ordonanța de Urgență nr. 41/2026 privind rectificarea bugetară.

Mecanismul vizează obligațiile restante înregistrate la data de 30 septembrie 2026 și urmărește să deblocheze relațiile financiare dintre administrațiile locale și companiile care au furnizat bunuri, servicii sau au executat lucrări pentru autoritățile publice.

Cum vor fi compensate datoriile

Procedura se va desfășura prin intermediul Trezoreriei Statului și presupune stingerea simultană a două categorii de obligații: datoriile pe care administrațiile locale le au către furnizori și obligațiile fiscale pe care respectivele companii le înregistrează către bugetul de stat.

Practic, firmele care nu și-au încasat facturile de la primării își vor putea acoperi datoriile fiscale folosind sumele pe care autoritățile locale le au de achitat către acestea.

Pentru participarea la mecanism, fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să încheie un acord cu furnizorul, în care să fie corelate sumele restante cu obligațiile fiscale ale companiei, confirmate prin certificatul de atestare fiscală.

Dosarele trebuie depuse la structurile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până cel târziu la 25 noiembrie 2026.

Cererile vor fi verificate în maximum două zile lucrătoare, iar repartizarea fondurilor se va face în limita plafonului de 2 miliarde de lei, în ordinea cronologică a solicitărilor.

Ulterior, după aprobarea sumelor, autoritățile locale vor transmite ordinele de plată către Trezoreria Statului, care va asigura efectuarea operațiunilor de compensare.

Peste 97% din arieratele bugetului consolidat provin de la administrațiile locale

Datele Ministerului Finanțelor indică o concentrare semnificativă a restanțelor de plată la nivelul administrațiilor publice locale.

La 31 august 2026, arieratele acestora însumau 612,9 milioane de lei, reprezentând peste 97% din totalul arieratelor înregistrate la nivelul bugetului general consolidat, care se ridicau la 630,6 milioane de lei.

Din totalul restanțelor locale, aproximativ 166 de milioane de lei aveau o vechime mai mare de un an.

Potrivit instituției, problema are un caracter recurent, în condițiile în care, după o scădere înregistrată la finalul anului trecut, datoriile au crescut din nou în primele luni ale anului 2026 și s-au menținut ulterior peste pragul de 600 de milioane de lei.

La aceste sume se adaugă obligațiile restante cu o vechime mai mică de 90 de zile, precum și datoriile către furnizorii de energie termică și operatorii de transport public local.

Ce categorii de datorii intră în mecanism

Compensarea poate include facturile restante către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, înregistrate până la 30 septembrie 2026, dar și anumite obligații către furnizorii de energie termică și operatorii de transport public.

De asemenea, sunt vizate obligațiile fiscale restante ale primăriilor, instituțiilor publice și spitalelor din subordinea administrațiilor locale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale.

Ministerul Finanțelor susține că măsura va permite autorităților locale să își reducă restanțele fără o presiune suplimentară asupra bugetelor proprii. În același timp, companiile care au prestat servicii sau au executat lucrări pentru administrațiile publice își vor putea regla situația fiscală și vor evita acumularea unor noi penalități sau riscul executării silite.

Alexandru Nazare: „Nu dăm bani, stingem datorii”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că mecanismul nu presupune o finanțare directă a administrațiilor locale, ci o compensare a obligațiilor existente, astfel încât sumele să revină la buget prin stingerea datoriilor fiscale ale furnizorilor.

Potrivit ministrului, măsura urmărește întreruperea unui circuit financiar care generează noi restanțe: primăriile nu își achită furnizorii, companiile rămân fără lichidități și nu își mai pot plăti obligațiile către stat, iar arieratele continuă să se acumuleze.

Oficialul a făcut apel la primari și la președinții consiliilor județene să depună documentațiile cât mai repede, având în vedere termenul-limită de 25 noiembrie 2026.

Normele metodologice și formularele necesare aplicării mecanismului au fost publicate în Monitorul Oficial, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1527 din 6 noiembrie 2026.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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